Fast 3000 Personen wollten regionale Kunst sehen

Zeitgenössische Kunst aus der Region zieht. Die Grosse Regionale, eine jurierte Ausstellung, an der 58 Künstlerinnen und Künstler aus den Kantonen St. Gallen, Zürich, Schwyz und Glarus ihre Werke zeigten, lockte seit Ende November viel Volk ins Kunstzeughaus und in die Alte Fabrik Rapperswil-Jona. Fast 2000 Eintritte zählte das Kunstzeughaus, 850 die Alte Fabrik.

Jetzt ist Aufräumen und Bilanzieren angesagt. Peter Stohler, Direktor des Kunstzeughauses, ist sehr zufrieden mit dem Publikumsaufmarsch. Auch die Führungen und Rundgänge mit Künstlern seien mit jeweils rund 50 Teilnehmern sehr gut besucht gewesen. Ähnlich tönt es in der Alten Fabrik. Geschäftsführer Christoph Steiner hat viele positive Rückmeldungen erhalten, sowohl von Besuchern wie von Künstlern. Besonders die Aufteilung auf die beiden Ausstellungsräume sei gelobt worden: Im intimeren Raum der Alten Fabrik waren eher ruhige Werke zu sehen; manche lebten von einer einzigen Farbe oder einem besonderen Material wie etwa Verena Mentis Leinenbilder. Die expressiveren Werke in üppigen Farben kamen dagegen im imposanten Dachgeschoss des Kunstzeughauses besonders gut zur Geltung. Das Medienecho auf die Grosse Regionale war beachtlich. «Diesmal haben wir es sogar bis in die NZZ geschafft», freut sich Peter Stohler.

Kritik an Öffnungszeiten

Die nächste Grosse Regionale wird voraussichtlich 2019 stattfinden. Der bisherige Zweijahresrhythmus wird laut Stohler wohl um ein Jahr erstreckt, um die 2018 stattfindende ähnlich gelagerte Ausstellung Heimspiel in St.?Gallen und Umgebung nicht zu konkurrenzieren. Kunstzeughaus und Alte Fabrik werden ziemlich sicher wieder zusammenspannen. Zu Kritik geführt haben diesmal die unterschiedlichen Öffnungszeiten. Die Alte Fabrik war donnerstags und freitags nur auf Anfrage geöffnet, was bei einzelnen Besuchern für Irritationen sorgte. Man werde das Thema Öffnungszeiten fürs nächste Mal sicher anschauen, sagt Christoph Steiner von der Alten Fabrik. Auch wenn eine Ausweitung natürlich nicht gratis zu haben sei.

Aus dem Linthgebiet hatte die Jury drei Künstler ausgewählt: Jean Marin aus Schmerikon, Martin Arnold Rohr aus Rapperswil-Jona/Uznach sowie Karin Reichmuth, Goldingen. Die ZSZ hat alle drei kurz vor der Ausstellung porträtiert und wollte jetzt von ihnen wissen, wie sie die Grosse Regionale erlebt haben. Die 37-jährige Reichmuth, deren Plastiken unter anderem in Italien und Island entstehen, bezeichnet die Ausstellung als gute Plattform. Etwas mehr Echo erhofft hätte sich der Maler Martin Arnold Rohr, der sich mit 65 Jahren erstmals mit einem Objekt an die Öffentlichkeit wagte. Er habe zwar interessante Gespräche führen können, aber insgesamt sei die Resonanz bisher bescheiden geblieben. Die Ausstellungsmacher erhalten von Rohr ein ausdrückliches Lob für ihre durchdachte, gut gemachte Arbeit.

Lob für Ausstellungsmacher

Jean Marin, der mit fast 80 Jahren älteste Teilnehmer, freute sich vor allem an der enormen Vielfalt der gezeigten Werke. Als einziger der drei stellte er seine Bilder im Kunstzeughaus aus. Der riesige Raum erzeuge zwar eine tolle Atmosphäre, sei aber gleichzeitig schwierig zu bespielen, stellt er fest.

Doch die Ausstellungsmacher hätten diese Aufgabe mit viel Geschick bewältigt. Eine Anregung hat Marin dennoch: An der Finissage sollten die Künstler Gelegenheit bekommen, sich auszutauschen. «Ich hätte gerne noch mehr und intensivere Kontakte zu Kollegen geknüpft.» Karin Reichmuth sagt mit einem augenzwinkernden Blick auf eines ihrer ausgestellten Werke, einen Güselsack aus Marmor: «Was ich zur Institutionenkritik und Kulturpolitik zu sagen habe, ist in meiner Skulptur bereits enthalten. Oft wird diese Arbeit von den Leuten aber auch einfach übersehen.» (Zürichsee-Zeitung)