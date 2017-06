«Es wird ein heisser Herbst»

Die Rentenreform ist ein heiss umstrittenes Thema. Zusätzlich Öl ins Feuer goss dieser Tage Petra Gössi in der Presse. Die Präsidentin der FDP Schweiz unterstrich die ablehnende Haltung ihrer Partei zur Altersreform 2020 mit einem Seitenhieb gegen AHV-Bezüger im Ausland: «Ihnen vergolden wir den Ruhestand auf Kosten der nächsten Generation», sagte sie.

Gössi hat also – gewollt oder ungewollt – den Tarif für einen heissen Abstimmungskampf angegeben. Gestern Abend aber hat die 41-jährige Schwyzer Nationalrätin ihre Position in der Hochschule Rapperswil ganz ohne Säbelrasseln vorgebracht. Das musste sie auch nicht, denn sie redete auf Einladung der FDP Rapperswil-Jona – ohne Gegenspieler. Im Chemiesaal der HSR stimmte die politische Chemie zwischen dem Gast und den rund 80 Zuhörern.

Zu wenige gute Punkte

Stadtpräsident Martin Stöckling (FDP) führte historisch ins Thema ein: «Die Altersvorsorge gehört zu den grossen Errungenschaften der Schweiz.» Aber angesichts von zunehmender Verschiebung von arbeitender Bevölkerung und Pensionierten müsse das Gleichgewicht der Last zwischen allen Generationen stimmen. Die Altersreform 2020 bezeichnete Stöck­ling als «Brandbeschleuniger in einem schon brennenden Haus».

Diesem brenzligen Bild zur Lage pflichtete Gössi bei. Die FDP hat am Wochenende die Vorlage zur Ablehnung empfohlen, «obwohl es gute Punkte darunter hat, aber nicht genügend». Darum arbeite die FDP bereits an einem Plan B, um nach dem Nein im Herbst gleich wieder mit den guten Punkten – Pensionsalter 65 für Frauen, Erhöhung der Mehrwertsteuer, Verringerung des Umwandlungssatzes der zweiten Säule – eine bessere Reform der Altersvorsorge anzupacken. Die aktuelle Vorlage diskriminiere einige Bevölkerungsschichten wie etwa die bereits Pensionierten, die nichts von den zusätzlichen 70 Franken sehen werden. Umgekehrt würden die heute 45- und 65-Jährigen bevorzugt, weil diese von der Reform profitieren werden, ohne entsprechend die Last mitzutragen. «Mir leuchtet nicht ein, warum wir eine Übergangsgeneration von 20 Jahren für die Umsetzung dieser Reform brauchen», kritisierte Petra Gössi die Vorlage. «Die 70 Franken bekommen auch jene, die Porsche fahren und das Geld nicht benötigen» , sagte Gössi.

Die FDP wolle dieses Giesskannenprinzip durchbrechen. Ärmere sollten mehr erhalten, zum Beispiel mit der Erhöhung der Minimalrente auf 540 Franken. Gössi redete schnell und ohne Manuskript, schob immer wieder Erzählungen und Beispiele ein.

«Dann droht Rentenalter 67»

Und sie blickte voraus. Diese Altersreform führe schon in zehn Jahren zum nächsten Reformstau. «Ab 2035 kostet sie jährlich 7 Milliarden Franken mehr», warnte sie die Zuhörer. Dann würde zur Finanzierung ein Rentenalter 67 notwendig sowie eine weitere Erhöhung der Mehrwertsteuer. Die Altersreform 2020 bezeichnet sie generell als «keine faire Vorlage». In der dreiviertelstündigen Diskussion fragte Ortsparteipräsident Markus Gisler im Sinne von «Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach», wie lange es nach einer Ablehnung dauert, um eine neue Reform aufzugleisen. «Ich glaube, das dauert nicht so lange – vielleicht zwei, drei Jahre», antwortete Gössi.

Die im Februar gescheiterte Unternehmenssteuerreform III zeige, dass es nach einem Nein zügig weitergehen könne. Hier wisse sie aus eigener Erfahrung: «Von Abstimmungsverlierern darf man verlangen, dass sie Hand bieten für eine neue Lösung, wenn das Problem ungelöst ist.» Bei der Altersvorsorge 2020 steht die Entscheidung erst bevor. Es klang wie das Einschwören der Parteigänger, als Gössi sagte: «Es wird ein heisser Abstimmungherbst.» (Zürichsee-Zeitung)