Emmental ist nicht gleich Emmentaler

Wie aus einem Angestellten ein Verwaltungsrat wurde

«Ich habe die Verträge nicht gelesen»

Ein dritter Angeklagter im «Emmentaler-Prozess» erschien am Mittwochmorgen vor ­Gericht. Der 51-Jährige war als Mechaniker für den Fuhrpark des Käsers zuständig. 1997 stieg er plötzlich zum alleinigen Verwaltungsrat einer der Firmen auf. Er gab Einblicke in das ­System des Käsers. Zusammen mit anderen Angestellten sei er nach St. Gallen gefahren, wo es ins Büro eines «renommierten Anwalts mit Doktortitel» ging, wie es seine Verteidigerin ausdrückte. Dort seien auf einem grossen Tisch Verträge gelegen. Diese habe man unterzeichnet, gelesen habe er nichts, so der Beschuldigte. Zwar habe der Anwalt etwas über den Inhalt erzählt, aber über seine Rechte und Pflichten als Verwaltungsrat habe er nichts gewusst.



Ab und zu habe er später Dokumente unterzeichnen müssen. Dazu sei der Käser jeweils in der Znünipause vorbei­gekommen und habe ihm die Dokumente hingehalten. Er ­habe dem 49-Jährigen vertraut. Dieser habe immer gesagt, alles sei in Ordnung.



Die Anklage verlangt eine ­bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu 60 Franken. Der Käser war an der Verhandlung nicht anwesend. Er stellt sich aber generell auf den Standpunkt, dass er gemacht habe, was ihm die Anwälte geraten haben. Schliesslich verstehe er nichts vom Rechtlichen. Das Urteil folgt im Juli. (paj)