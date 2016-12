Einzigartigkeit ist das beste Marketing

Die umgebaute Scheune ist das neue Herz des Weinguts Höcklistein. An der Zürcherstrasse 275 (Seestrasse) in Kempraten steht das Haus «Wein & Sein» wie eine Oase im Grünen mit Blick auf die Reben. Seit einem Jahr werden hier die Produkte aus dem 10-Hektar-Betrieb präsentiert, degustiert und verkauft. Diese Idylle steht im Kontrast zum Wettstreit um die Gunst der Kunden Im Umkreis von wenigen Kilometern um das Weingut Höcklisteinwerben Grossverteiler, Discounter und Tankstellenshops mit Marketingaktionen um Kunden: Sogar Weine, die Auszeichnungen gewonnen haben sollen, werden für unter 3 Franken pro Flasche angepriesen. Der Discounter bietet eine Flasche Weisswein aus dem Waadtland selbst ohne Aktion bereits für etwas über 4 Franken an. Die Folge: Weinhändler jammern über fehlende Margen und die grossen Weinproduzenten weltweit ächzen über Preiszerfall und Umsatzrückgang. Der Wein befindet sich in der Krise.

Erfolg trotz höherer Preise

Andreas Stössel, Önologe und als Betriebsleiter verantwortlich für die Weine auf dem Höcklistein, reagiert gelassen, als er darauf angesprochen wird. In Kemptraten macht man nicht mit bei der Krise – die Weine sind jedes Jahr ausverkauft. Die Weissweine müssen sogar rationiert an die Kunden abgegeben werden, da die Nachfrage die Produktion um das Dreifache übersteigt, obwohl die günstigste Flasche Weisswein 18 Franken kostet.

Wie das möglich ist, erklärt Andrea Schwitter, Marketingbeauftragte des Weinguts. «Im Grunde machen wir auch nichts anderes als die Grossen. Aber wir stellen uns die Fragen aus Sicht des Konsumenten. Welches Produkt wünscht sich der Weingeniesser? Wann und wo will er es kaufen? Und vor allem: Wie bringen wir unsere Botschaften und Inhalte zu ihm?» Als kleines Weingut am Zürichsee komme man auf andere Antworten als eine Konzernzentrale in San Francisco, London oder Paris. Und anstatt der Preise werden hier die Besonderheiten der einzelnen Weine und Jahrgänge in den Vordergrund gestellt.

In Bezug auf Wein gebe es global gesehen momentan zwei grosse Aussagen, die mit grossen Werbebudgets forciert werden: Wir sind billiger. Wir sind besser. «Zum Schluss ist dann halt einer der Billigste – ein Wochenende lang. Und mittlerweile gibt es mehr Medaillen und Punkte als Weinflaschen im Regal, alle sind irgendwie die Besten», schüttelt Schwitter den Kopf. Der Konsument reagiere immer seltener auf solche Signale, werde der Botschaft überdrüssig und kauft mal dies, mal das. «Häufig sind es dann eben die Aktionen», sagt sie.

Besonderheiten hervorheben

Trotz des Haifischbeckens auf dem globalen Markt gelingt es nicht nur dem Weingut Höcklistein, sondern auch vielen anderen lokalen Schweizer Produzenten sich erfolgreich zu behaupten. Sie müssen einen anderen Weg gehen und in ihrer Botschaft die Besonderheiten der Weine hervorheben. Das weiss Andreas Stössel: «Billiger als Discounter-Weine könnten wir gar nicht sein.» Allein Lohnkosten, Landkosten und die Steillagen, auf denen praktisch alles in Handarbeit geschehen müsse, sprächen dagegen.

«Wir haben andere Stärken, vor allem unsere Lage», sagt er. Konkret: Die Weinberge am Höcklistein haben eine einzigartige Beschaffenheit aus Boden, Klima und Ausrichtung auf die Sonne. Diese Kombination gibt es nur einmal auf der Welt. «Wir behaupten nicht, dass die Lage besser ist als bei allen anderen, aber sie ist einzigartig», sagt Stössel.

Deshalb wurden in den letzten Jahren Anstrengungen unternommen, die wertvollen Bestände der heimischen Rebsorte Räuschling zu pflegen und auszubauen. Räuschling ist am Zürichsee autochthon, also heimisch, und somit eine regionale Spezialität. Dazu wurden Pinot Noir und Chardonnay angepflanzt, beides burgundische Rebsorten, die wie keine anderen dafür bekannt sind, das spezifische Mikroklima eines Weinbergs zu reflektieren. Das Höcklisten-Team hat sich auf die Fahne geschrieben, Weine zu produzieren, die von ihrer Herkunft erzählen und somit in dieser Form nur in Jona entstehen können.

Auf diese Einzigartigkeit ihrer lokalen Produkte setzen auch alle übrigen Winzer vom Zürichsee. Und sie wären bereit für einen grösseren Markt, glaubt Andrea Schwitter. Für sie ist vor allem die Stadt Zürich ein wichtigstes Portal zum grossen Markt. Dort gilt der Zürichsee Wein als Produkt aus der Region. Das fördere sowohl das Image der Stadt als auch des Weins

Symbiose mit Gastronomie

«Ziel ist, dass der Zürichsee Wein in der Karte jedes Restaurant in der Region erscheint», sagt Schwitter. «Das ist nicht nur wegen des Absatzes wichtig für uns, sondern auch wegen der Visibilität.» Die Wiedererkennung ist Teil des Marketings. Was ein Gast im guten Restaurant angeboten sieht, strahle Vertrauen und Qualität aus. Sie ist sich bewusst, dass das harte Arbeit bedeutet. «Das Angebot ist riesig, ein Gastronom muss Prioritäten setzen, das macht es für uns nicht einfach. Wir sind ja nicht die einzigen, die ihm Weine verkaufen wollen.»

Darum ist neben dem Selbstverkauf und der Gastronomie ein drittes Standbein im Markt bedeutend: Die Detaillisten. Kleinere Geschäfte wie Chäs Glogge in Rapperswil-Jona, Preisig Käse & Wein in Richterswil oder die Molki in Stäfa verkaufen Weine aus der Region. Auch Volg-Läden bieten diese immer häufiger an.

Für Andrea Schwitter sind das wichtige Partnerschaften, die ebenfalls für beide Seiten vorteilhaft sind: «Das ist eine gegenseitige Imagepflege, weil die lokale Kundschaft so erkennt, was vor ihrer Haustür gedeiht.» In Zeiten der Rückbesinnung auf Bodenständiges, ist das schon fast eine perfekte Botschaft des Marketings: Sieh das Gute wächst so nah.

Das Weingut Höcklistein bewirtschaftet 10 Hektar Land von 17 Verpächtern in Rapperswil-Jona mit Räuschling, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir. Neu wird auch Merlot angebaut. Spezialität des Betriebes ist der Schaumwein «Ufergold» aus Johanniter-Trauben, die ganz nahe am Ufer des Zürichsees wachsen. (Zürichsee-Zeitung)