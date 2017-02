Einigung im «Café-Streit» scheint unwahrscheinlich

Seit vergangenem Sommer hält das Projekt «Café am See» Weesen auf Trab. Erst war das Interesse am Siegerprojekt «Churfirsten» des Zürcher Architekturbüros Dietrich Schwarz Architekten AG gering. Doch je länger die Geschichte dauert, desto höher gehen die Wogen. Ende Januar war gar ein runder Tisch nötig, um Vertreter des Siegerteams mit der sogenannten IG Kein Koloss miteinander ins Gespräch zu bringen. Letztere hatte 1700 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt – interessanterweise sind das mehr, als die Gemeinde Weesen Einwohner zählt.

Besagtes Treffen hat aber dem Vernehmen nach kaum Klärung gebracht, sondern vielmehr die Fronten noch zusätzlich verhärtet. So sagt der federführende Architekt Dietrich Schwarz: «Wir sind ohne Kompromiss auseinandergegangen.» Seither hätten keine Gespräche mehr mit den Architekten stattgefunden. Derzeit arbeitet sein Team vor allem am Konzept des Restaurationsbetriebes. Schwarz ist überzeugt, dass dieser die gewünschte Aufwertung der Seepromenade bringt.

Neuer Bau ist unscheinbarer

Der überarbeitete Vorschlag unterscheidet sich augenscheinlich vom ursprünglichen Projekt: Schwarz hat die Gebäudehöhe um fast vier Meter verringert. Diese Massnahme hat einen grossen Effekt auf das Gesamterscheinungsbild. Der Bau fügt sich in der Visualisierung besser ins Gesamtbild ein und wirkt insgesamt unscheinbarer, was den Kritikern im Prinzip entgegenkommen sollte. Dietrich Schwarz selber sagt: «Von der Formensprache her ist der Bau nicht provokativ, sondern klassisch.»

Der Architekt wirft der IG Kein Koloss nicht nur mangelnde Gesprächs- und Kompromissbereitschaft vor, sondern er bedauert auch, dass Wortführer Martin Stöckli im Alleingang die lokalen Medien mit Informationen versorge, die notabene nicht immer korrekt seien. So sagt Stöckli beispielsweise auf Anfrage, für den Architekten stünde ein Kompromiss «aus Renditegründen nicht mehr im Vordergrund».

Fragt man bei Dietrich Schwarz selber nach, klingt es ganz anders. Der Wettbewerbsgewinner sagt, er fände es «sehr gut», wenn man für das Projekt in Weesen einen Kompromiss erarbeiten könne. Der Architekt kritisiert auch, dass Stöckli in Zusammenhang mit dem Projekt von «spekulativem Zweitwohnungsbau» spreche. In Tat und Wahrheit handle es sich beim Investor aber um die renommierte Pensionskasse der Technischen Verbände (PTV), die Mietwohnungen zu ortsüblichen Preisen anbieten werde – für jedermann, wie der Architekt betont.

Fokussierung auf Kritik

Stöckli und seine Mitstreiter verfolgen insgesamt drei Ziele: Neben der Verhinderung des Projekts will die IG auch die Gemeindeordnung in Bezug auf Eingriffe ins Ortbild ändern sowie die Bauordnung für die Kernzone 3 anpassen. In dieser Zone soll die Firsthöhe beschränkt werden. «Der Bau wird sonst zum Präzedenzfall», ist der Wortführer der IG überzeugt. Bisher ist die Firsthöhe nicht reglementiert; theoretisch können heute in dieser Zone Häuser unbeschränkt in die Höhe gebaut werden.

Im Treffen vom Dienstag wolle die IG zwar in erster Linie den Gemeinderat dazu auffordern, die «ganze Übung abzubrechen», wie Stöckli sagt. «Wenn das dann passiert ist, müssen wir die Änderungen in Gemeinde- und Bauordnung durchbringen», sagt Stöckli selbstbewusst. Dietrich Schwarz seinerseits glaubt, dass zumindest die Hälfte der Weesner Bevölkerung Freude an seinem markanten Bau hätte. Doch aufgrund der intensiven Medienarbeit der IG Kein Koloss drehe sich die öffentliche Diskussion überwiegend um die Kritiker des Projekts und deren Argumente.

Dietrich Schwarz würde sich eine Versachlichung der Diskussion wünschen. «Man muss festhalten, dass es die Gegner verpasst haben, ihre Ablehnung gegenüber einem Gebäude an diesem Standort im richtigen Moment anzubringen.» Die Debatte im Gemeinderat sei nämlich ohne namhafte Gegnerschaft vonstattengegangen, sagt Schwarz.

Kompromiss ungewiss

Dasselbe gilt für die Auflagefrist des Projekts: Diese stiess in Weesen im vergangenen Sommer auf derart wenig Interesse, dass der Gemeinderat in Betracht zog, einen zusätzlichen Informationsabend zu organisieren.

Inzwischen hat der Wind jedoch gedreht: Das Bauprojekt ist derzeit beinahe omnipräsent. Dass das Treffen vom Dienstag zwischen der IG Kein Kolossund dem Weesner Gemeinderat ein klärendes Gespräch oder gar einen handfesten Kompromiss hervorbringt, darf jedoch bezweifelt werden. (Zürichsee-Zeitung)