Eine Uraufführung mit dadaistischen Zügen

Und immer wieder dieses «So, so». Eingeworfen als messerscharfe, kurze Kommentare der Sopranstimmen. Die vier Buchstaben, oder eigentlich das Echo einer einzigen Silbe, drücken indes mehr aus, als ihre Kürze vermuten liesse: die ganze Bandbreite von Ironie über Zweifel bis hin zum Schalk. Dergestalt – oder wie auch immer der Zuhörer ihre Bedeutung interpretieren mag – antworten sie auf die Verse «Die Ampel / ahnt nach Amtes / ein Velo», welche die tieferen Stimmen mit feierlichem Ernst vortragen.

Dies alles macht die erste Strophe des Liedes «Die Ampel» aus – das erst vor kurzem entstanden ist und noch nie öffentlich zu hören war. Noch, denn am Sonntag feiert es seine Uraufführung im Schloss Rapperswil und mit ihm zehn weitere neue Gesangsstücke. Zusammengefasst machen sie das Werk «Die Dold» aus.

Zuvor an der Mailänder Scala

Die Hombrechtikerin Julia Gloor hat die heiter-ironischen Stücke um Liebe, Heimat und Gesellschaft komponiert. Die Pianistin, Violinistin und Musikpädagogin leitet seit 2012 mit dem Ensemble Element eine Formation aus klassischen Amateur- und Profisängern. Und auf dieses Ensemble hat sie «Die Dold» zugeschnitten beziehungsweise auf eine Auswahl von neun Sängern. Denn je nachdem, welche Stimmen bei einer Produktion verlangt sind, setzt sich das Ensemble Element anders zusammen. So interpretieren fünf Laiensängerinnen aus Hombrechtikon und Stäfa mit vier Solisten das neueste Programm. Unterstützt werden sie von drei Musikern an Bratsche, Hackbrett und Klavier sowie von einer Sprecherin.

«Stimmen für Zeitgenössisches zu finden, ist nicht selbstverständlich», sagt Gloor, «denn Neues zu erarbeiten, ermüdet schnell.» Sie ist glücklich, diese Stimmen in ihrem Ensemble und mit den Solisten gefunden zu haben. Zu Letzteren gehört Andreas Früh. Der Toggenburger Tenor hat schon auf zahlreichen Bühnen gesungen, so etwa in Magdeburg, Salzburg und an der Scala Mailand. Er zeigt sich an der Probe vom Montag beeindruckt von Gloors Werk.

Getrieben von Intuition

«Die Lieder sind eine Herausforderung», stellt er fest, «und zwar durch ihren Rhythmus, ihre Intonation und ihren riesigen Tonumfang.» Zudem gefalle ihm die Verspieltheit der Texte. «Der Umgang mit Wortverwandtschaften zeigt viel Spielwitz und hat etwas Dadaistisches.» Tatsächlich erinnern Verse wie «Dagobert der Dick’ / dippt Dill / daucht die Dam’ / drinkt Dee / oje» an die Schöpfungen, die vor gut hundert Jahren die Welt literarisch aufzurütteln versuchten. Die Texte zu den Liedern von «Die Dold» stammen indes ebenso wie die Musik aus Julia Gloors Feder, getrieben von Inspiration und Intuition. «Die Ideen kommen mir beim Hören nach innen», erklärt die Komponistin. «Uraufführungen in dieser Art gibt es eher selten», sagt sie. Häufiger sei, dass ein Kompositionsauftrag an ein Ensemble herangetragen werde oder dieses auf bekannte Stücke setze. Die Hombrechtikerin schätzt bei ihrer Tätigkeit das Miteinander von Profis und Amateuren, eine Mischung, die auch dem Tenor Früh zusagt: «Es herrscht eine gute, unbefangene Atmosphäre», beschreibt er. Dass Berufsmusiker und Amateure die Freude am Singen eint, macht die Probe deutlich.

Konzentriert folgen sowohl diese wie jene den Anweisungen Gloors, darauf bedacht, das Bestmögliche aus ihrer Stimme zu holen. «Je näher das Konzert rückt, umso mehr sind wir im Fluss und umso grösser wird die Vorfreude», resümiert Gloor die Stimmungslage des Ensembles kurz vor der Uraufführung.

Uraufführung «Die Dold»: Sonntag, 12. Februar, 17 Uhr, Schloss Rapperswil. Reservation: info@ensembleelement.ch. Weitere Aufführung: 2. April, 17 Uhr, Zunfthaus zur Waag, Zürich. (Zürichsee-Zeitung)