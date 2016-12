Eine Geschichte zu jedem Kunstwerk

Geschichten aller Art möchte Bildhauer Fredy J. Ambroschütz in seiner nächsten Ausstellung erzählen. Er hat ihr daher den ­Titel «Werke voller Geschichten – Spuren durch die Zeit» gegeben. In der Alten Fabrik in Rapperswil-Jona wird er Werke aus 30 Jahren seines Schaffens ausstellen.

Dank dieses langen Blickes zurück werden alle Materialien vertreten sein, mit denen der Künstler arbeitet: Gips, Metall, Holz und natürlich Stein. Im Moment kehrt er nämlich erst langsam aus seiner Holzphase wieder zum Stein zurück. Diese Holzphase sollte eigentlich ein bis zwei Jahre dauern, doch nun sind etwa sechs bis sieben dar­aus gewor­den. Mögliche Entzugserscheinungen vom Stein seien trotz gegenteiliger Befürchtungen nicht eingetreten. Denn Stein hat er gewissermassen im Blut, seiner Familie gehört ein Steinbruch in Rorschach. Es lag also nahe, dass er eine Lehre als Steinbildhauer durchlief, bevor er sich ganz der Kunst zuwandte.

Dass dieser Rückblick nun ­quasi mit seinem 70. Geburtstag zusammenfällt, ist Zufall. Jubiläen feiert Ambroschütz eigentlich nicht so gerne. Dennoch weist er dar­auf hin, dass zehn Jahre zwischen der kommenden und seiner letzten Ausstellung in der Alten Fabrik liegen. Er freut sich daher, dort erneut seine Werke auszustellen, denn die Alte Fabrik war für den Künstler bei der ersten Schau eine Offenbarung. Vor deren Eröffnung 1990 habe es nichts Vergleichbares in Rap­pers­wil-Jona gegeben.

Generalstabsmässige Planung

Ambroschütz hat nun ein kleines Modell des Ausstellungsraumes in der Alten Fabrik in seinem Atelier stehen. Anhand dieser Nachbildung plant er seine Schau. Es geht dabei um den optimalen Rundgang. Welches Bild soll der Besucher beim Betreten des Raums als Erstes sehen? Wo muss eine offene Fläche sein? Welche Werke gehören zusammen? Und schliesslich sind einige Werke von Ambroschütz ziemlich schwer. Da ist es von Vorteil, wenn nicht das Original beim Aufstellen hin und her geschoben werden muss, sondern nur das Modell im Massstab 1:25 während der Planung.

Eine Ecke der Ausstellung hat der Künstler für das Thema Eu­ropa vorgesehen. Auf einem der Bilder, welches später in diesem Winkel hängen soll, ist sehr vereinfacht ein Haus abgebildet, bei welchem der Haussegen schief hängt. Darunter ist eine Familie abgebildet, die vielleicht eine herkömmliche Familie ist, aber vielleicht auch eine Patchwork­familie. Wie Europa eben auch.

Mit dem europäischen Projekt setzt sich Ambroschütz schon seit seiner Jugend auseinander. Er wuchs in Rorschach auf und war häufig im Segelboot auf dem Bodensee unterwegs. Das Gewässer mit seinen drei Anrainerstaaten symbolisiert für ihn den perfekten Raum für den europäischen Gedanken: Über und um den See regle sich vieles von selbst.

Zahlreiche Geschichten

Schnell wird klar: Jedes Werk weckt im 69-Jährigen Erinnerungen an einen Ort, eine spezi­elle Geschichte oder an eine Schaffensphase. Diese Momente möchte er gerne mit den Besuchern der Ausstellung teilen. Der Bildhauer schätzt nämlich neben den ruhigen Stunden im Studio den Austausch mit dem Publikum. So wird er an jedem der elf Ausstellungstage in der Alten Fabrik anzutreffen sein und auf einem Rundgang seine Werke vorstellen. Doch nicht alle Käufer wollen die Geschichte hören, die zu ihrem neuen Kunstwerk gehört. Dafür hat Ambroschütz durchaus Verständnis, denn zwischen dem neuen Besitzer und dem Werk soll sich ein eigener Dialog entspinnen, sodass es schlussendlich zu einem Gegenüber wird, den man nicht missen möchte.

«Werke voller Geschichten –Spur durch die Zeit». 9.–25. Juni. Alte Fabrik, Klaus-Gebert-Strasse 5, 8640 Rapperswil-Jona. (Zürichsee-Zeitung)