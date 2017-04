Einbrecher schlagen doppelt zu und erbeuten mehrere tausend Franken

Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch mitteilte, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft an der Sonnenbergstrasse Zutritt über die Sitzplatztüre, an der Bubikerstrasse über ein Fenster. In beiden Fällen entwendete die unbekannte Täterschaft Handtaschen, die sie daraufhin durchsuchte. An der Sonnenbergstrasse wurde ein kleiner Betrag Bargeld gestohlen, an der Bubikerstrasse Schmuck und Bargeld in der Höhe von mehr als tausend Franken. Es dürfte sich bei beiden Einbrüchen um die gleiche Täterschaft handeln. (past)