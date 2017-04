Ein künstlerischer Blick hinter den Körperkult

Ein Workshop am Nachmittag des Karfreitags zum Thema «How to Look Good», an dem man sich mit Tüchern in Pose werfen soll – wer würde da bloss teilnehmen? Nun, es kamen gegen 20 Leute, junge und ältere, Frauen, Kinder und sogar vereinzelt Männer, die sich unter der witzigen Anleitung der Choreografin und Medienkünstlerin Désirée Myriam Gnaba und ihrer Assistentin, der Tänzerin Cécile Müller, in Bodybuilder, Models, Joggerinnen, Capemen, Shopperinnen und Boxer verwandelten. Sie schlangen sich das Tuch – mit zunehmendem Vergnügen – um den Bizeps, die Taille, die Schultern oder den Kopf, versteckten sich als Ausgebrannte darunter oder räkelten sich als Badende darauf. Bald wurde klar, was Désirée Gnaba mit dieser Performance bezweckte: die heutige Gesellschaft kritisch zu hinterfragen. Sie sagte dazu: «Ich möchte mit einem Augenzwinkern aufzeigen, wie die Gesellschaft uns unter Druck setzt, unseren Körper zu optimieren.» Zudem hätten viele Menschen sozusagen ein reales und ein digitales Ich, fuhr sie fort, und sie versuchten das letztere nach Wunsch zurechtzubiegen, etwa mit Photoshop oder Fotofiltern in Smartphone-Apps. Deshalb sei es ihr wichtig, die sozialen Medien zu thematisieren und die Leute einzubinden beziehungsweise zum Nachdenken anzuregen. Und der Zugang zu Kunst müsse einfacher und alltäglicher werden.

Künstler vernetzen

Genau dies ist auch der Zweck des Projekts «Offene Künstlerateliers Ostschweiz», wie Projektleiterin Brigitte Kemmann ausführte: «Ich möchte Ostschweizer Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit bieten, ihre Werke allen Interessierten zu zeigen, und zwar im eigenen Atelier. Ich versuche immer zu vernetzen.» So unterstütze sie auch Museen dabei, mehr Gäste anzusprechen, denn in der Kunst sei man ständig auf der Suche nach Personen, die sich dafür interessierten. Darum die Performances und der Apero am Karfreitag, den «Fünfstern» den Besucherinnen und Besuchern offerierte. Das Kunstzeughaus wird es ihr danken, denn wie der Workshop, so erfreute sich auch die zweite Performance einer beachtlichen Zuschauerzahl. Die Künstlerinnen Rada Leu, Nina Tshomba und Franziska Staubli, die sich an der Zürcher Hochschule der Künste kennen gelernt hatten und unter dem Namen «Acid Amazonians» auftreten, hatten sichtlich Spass, als sie sich mit Tüllbahnen einwickelten, das Mischpult fachmännisch bedienten und Lautsprecherdurchsagen, Sound, Beat und Gesang miteinander verwoben. Sie meisterten auch die schwierige Akustik des riesigen Raumes und die ungewohnt hellen Lichtverhältnisse, denn das Improvisieren macht ihre Performance erst zu dem, was sie sein soll: eine kreative Reise, auf der das Publikum seinen Assoziationen freien Lauf lassen darf. ()