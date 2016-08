Ein guter Alpsommer trotz nassem Frühling

Er fiel buchstäblich ins Wasser, der Auftakt des diesjährigen Alpsommers. «Regen, Regen und nochmals Regen – der Vorsommer war viel zu nass», bringt es Werner Gmür auf den Punkt. Sogar gehagelt habe es mehrfach. Der Landwirt aus Amden ist Mitglied der Alpwirtschaftskommission des St. Galler Bauernverbandes und selber erfahrener Älpler. Von Mai bis September bringen die Landwirte jeweils ihre Kühe, Rinder und Kälber zum Sömmern auf die Alp. 64 Alpbetriebe mit insgesamt rund 2700 Hektaren Weideflächen befinden sich im Linthgebiet. Hauptsächlich Milch- und Mutterkühe, Jungtiere sowie Ziegen sind auf den Alpen der Region auf der Sommerweide. Jetzt, wo sich der Alpsommer dem Ende zuneigt, ziehen die Älpler eine durchzogene Bilanz. «Durchschnittlich» sei die Saison ausgefallen, sagt Gmür, je nach Alpbetrieb sogar ganz passabel. Je nach Lage der Alpbetriebe litten die Älpler mehr oder weniger unter dem regnerischen Frühsommer.

Matschige Böden

Alpen mit sonnigen Hängen waren im Vorteil: «Dort konnten die Weiden mehr Feuchtigkeit aufnehmen», erklärt Gmür. Jene mit viel Schatten hatten das Nachsehen. Dort waren die Böden schnell einmal durchweicht und matschig. Dies ist gleich aus mehreren Gründen schlecht für das weidende Vieh: Zum einen verteilen die Tiere die nasse Erde über die Weide und das Gras wird ungeniessbar. Die Älpler sprechen von «Trittschäden» auf der Weide. Platt getrampeltes Gras hemme zudem dessen Wachstum, erklärt Gmür. Auch ist die Gefahr gross, dass die Kühe und Rinder auf den durchnässten Böden ausrutschen, sich verletzen oder einen Hang hinabstürzen.

Tote Tiere gab es in diesem Sommer auf den Alpen in See-Gaster gleich einige. Von seinen Berufskollegen weiss Gmür: Allein in den Alpen ob Amden sind 6 von 650 Tieren tödlich verunglückt – durch Steinschlag oder weil sie ausrutschten und ins Tobel stürzten.

Mehr Milch, wenig Insekten

Trotz Regenwetter: Ganz so pessimistisch dürfe man das Ganze nicht sehen, sagt Richard Schwendener von der Fachstelle Alpwirtschaft am Landwirtschaftlichen Zentrum St. Gallen in Salez. Für Nutztiere sei feuchtes Wetter erträglicher. «Sie haben es lieber kühl statt tagelang heiss und trocken.» Zudem wuchs das Gras wegen der vielen Niederschläge schneller und brachte den Tieren mehr Futter. In der Folge sei dieses Jahr eine überdurchschnittliche Milchmenge zu erwarten.

Und noch ein Vorteil hatte der regnerische und kühle Vorsommer: Insekten konnten sich weniger gut entwickeln. Fliegen und Bremsen – für die weidenden Tiere eine lästige Plage – hat es deutlich weniger. Sie sind insbesondere auf tiefer gelegenen Alpen wie jenen im Linthgebiet ein Problem, erklärt Schwendener.

Für die Landwirte ist der Alltag auf der Alp zunehmend härter geworden. Eine grosse Herausforderung ist es, genügend qualifizierte Helfer zu finden, die einen Sommer lang mit anpacken können. (Zürichsee-Zeitung)