Ein bunter Hund und eine Frau im Alpenchic

Wo Martin Klöti ist, sind die Klischees nicht weit. Der smarte 62-Jährige fällt auf: Immer ist er einen Tick eleganter gekleidet als die übrigen Herren in der Runde, und seine Formulierungen sind auch dann noch stilsicher, wenn er über seinen Lebenspartner spricht. Schon als er vor 20 Jahren Stadtrat in Rapperswil war, habe er als bunter Hund gegolten, erinnert sich Moderatorin Barbara Bürer an ein Klischee über Klöti. Was für Menschen er denn selber in eine Schublade stecke, will Bürer vom Politiker wissen. Dieser tut sich schwer mit der Antwort. «Journalisten?», meint er schliesslich, um dann gleich zu relativieren: Er habe in jungen Jahren als Lehrer gelernt, dass man in jedem Menschen etwas abholen könne. Deshalb gehöre keiner in eine Schublade.

Eine Jacke für die Chinesen

Als Gesprächspartnerin hat sich Klöti die Unternehmerin Franziska Tschudi, CEO der Wicor Holding in Rapperswil-Jona, gewünscht. Tschudi kommt direkt aus Bern, von einem Empfang beim Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten. Und jetzt – Klischeealarm! – gehts zunächst um Kleider. Sie habe sich extra für die Chinesen in Alpenchic geworfen, erklärt Tschudi die Wahl ihrer lodengrünen Jacke. «Viele Chinesen lieben an der Schweiz ja vor allem das Alpenländische.» Natürlich ist auch das ein Klischee, und natürlich weiss Tschudi das. «Wenn man etwas oder jemanden nicht genau kennt, fängt man an, in Klischees zu denken.»

Wie der bunte Hund Martin Klöti ist auch Vorzeigefrau Franziska Tschudi täglich mit Klischees über ihre eigene Person konfrontiert. Moderatorin Barbara Bürer kennt keine Schonung: «Bei lediglich vier Prozent weiblichen CEOs entsprichst du wahrlich nicht dem typischen Frauenbild.» Sie könne aber sehr wohl kochen und backen, feixt Tschudi. Lediglich der grüne Daumen gehe ihr total ab. Dass sie speziell sein solle, das sehe sie nur an den Reaktionen der anderen. «Ich kenne ja nur mein Leben.»

Die «Tour de Cliché» führt Klöti durch alle acht Wahlkreise des Kantons. Und dieser Kanton ist ein künstlich konstruiertes Gebilde, das schwierig zusammenzuhalten ist. Die zentrifugalen Kräfte der einzelnen Regionen sind laut Klöti eine Tatsache, kein Klischee. Wenn das Linthgebiet sich bei der Organisation eines Schwingfestes lieber den Glarnern anschliesst, als im eigenen Kanton mitzutun, dann findet Klöti das zwar verständlich, es sorge aber auch für Irritation.

Exoten auf der Pfalz

Tschudi, die «nie im Leben» Zürcherin sein möchte und den direkten Kontakt in die St. Galler Verwaltung überaus schätzt, fühlt sich atmosphärisch in St. Gallen dennoch nicht wie in ihrer eigenen Kantonshauptstadt. Manchmal habe sie das Gefühl, die auf der Pfalz wollten das «exotische» Linthgebiet halt doch nicht so recht dabeihaben. Klöti dementiert energisch, erwartet aber auch ein klares Bekenntnis der Menschen in den Regionen zu St. Gallen. Klischees über dessen Bewohner kennt der gebürtige Meilemer einige: trocken (bröötig), humorlos, strebsam. Doch seit er als junger Mann mit seinem Partner im Toggenburg einen Hof kaufte und sofort als Lehrer angestellt wurde, weiss er: Klischees gilt es zu entsorgen.

Nach einer Stunde im warmen Café kennt Klöti kein Erbarmen mehr. Den Apéro gibts im eiskalten Gewächshaus. Dort kann, wer will, sein Klischee gleich selber in der Erde vergraben. Dafür darf er einen Blumentopf mit nach Hause nehmen. Es soll ja Frauen (und Männer) geben, die einen grünen Daumen haben. (Zürichsee-Zeitung)