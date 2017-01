Eduard Hirschi will in den Stadtrat

Eduard Hirschi hat vor knapp drei Jahren eine Buchhandlung in der Altstadt von Rapperswil eröffnet – zusammen mit seiner Lebenspartnerin Monika Künzler. Dort ist er für die Finanzen, die Logistik und neuerdings auch für den Verkauf zuständig. Nun will der gelernte Bäcker-Konditor, der neben seinem Buchladen und seiner Tätigkeit bei Charles Vögele auch noch als Coach Standortbestimmungen anbietet, in die Politik einsteigen.

Bürger sollen mitentscheiden

«Ich will die schöne Stadt Rapperswil-Jona erhalten und weiterentwickeln», sagt Hirschi. Vor allem sei es wichtig, die Menschen in die Politik miteinzubeziehen. «Der Stadtrat ist schliesslich Teil der Stadt und ebenso der Bevölkerung. In diesem Sinne ist es wichtig, dass die Politik wieder näher zu den Bürgern rückt und diese in die Entscheidungen miteinbezieht», umschreibt der 55-jährige Altstadtbewohner seine politischen Interessen. In diesem Bereich sei es an der Zeit, dass sich etwas ändert in der Stadt: «Die Exekutive muss sich die Integration der Bevölkerung zum Ziel setzen.»

Ein politischer Quereinsteiger soll es richten. Die SP Rapperswil-Jona schickt Eduard Hirschi ins Rennen um den Stadtratssitz. Bild zvg

Hirschi will sich für die Schaffung eines Stadtparlaments einsetzen. Neben gesellschaftlichen Themen interessiert ihn auch der Verkehr: «Ich spreche mich für die mittlere Tunnelvariante aus, erachte es aber als nicht zwingend, dass es für die Lösung der Verkehrsprobleme in Rapperswil-Jona unbedingt einen Tunnel braucht.» Überdies sollte sich die Politik aus der Sicht von Hirschi auch mit der Arbeitswelt auseinandersetzen: «Es fehlt etwa an der Möglichkeit für Männer, Teilzeit arbeiten zu können.»

Hirschi hat als Quereinsteiger und neues Mitglied der SP keine Erfahrung mit politischen Ämtern, ist allerdings im Vereinsleben gut vernetzt: Er ist Mitglied im Verkehrs- und Gewerbeverein, im Kulturpack sowie im Verein «Einkaufsziel Rapperswil-Jona». Hirschi schätzt seine Chancen, gewählt zu werden und sich gegen einen CVPler, einen Jungfreisinnigen, einen Parteilosen und einen bekannten GLP-Politiker durchzusetzen, als intakt ein: «Die SP muss als grosse Partei in Rapperswil-Jona in der Exekutive vertreten sein und im Stadtrat eine Stimme haben.» ()