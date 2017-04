Droht Max Shoes das Ende?

«Max Shoes steht für maximalen Style.» Davon ist der Schuhkonzern überzeugt. Doch Max Shoes strahlt derzeit wenig Glamour aus. Die Zeichen stehen schweizweit auf Abbau.

Das Unternehmen, das gemeinsam mit Vögele Shoes und dem Schuh-Discounter Bingo zur Karl Vögele AG in Uznach gehört, will seine Filiale in Rapperswil-Jona schliessen und das Lokal weitervermieten. Eine Sprecherin der Karl Vögele AG bestätigt die Pläne gegenüber der Zürichsee-Zeitung: «Wir haben in der Tat die Absicht, uns in Rapperswil-Jona auf einen Standort zu konzentrieren, daher prüfen wir im Moment auch eine mögliche Weitervermietung unseres Ladenlokals.»

Die Sprecherin schiebt nach: «Unsere Kundschaft von Rapperswil-Jona, sowie aus der gesamten Region können wir aber beruhigen, denn es wird weiterhin einen Standort in Rapperswil-Jona geben, an dem ebenfalls die Max Shoes Kollektion erhältlich sein wird.»

Eine Aussage die aufhorchen lässt. Werden die eigenständige Marke aufgegeben, die Stores geschlossen und die Produkte in die Vögele Shoes-Filialen integriert? Alles deutet darauf hin: Von den 15 Max Shoes-Filialen in der Schweiz und Österreich (Stand 2015) sind innert kurzer Zeit gerade einmal 6 übrig geblieben, die restlichen wurden ebenso still und heimlich geschlossen. Fällt auch der Standort Rapperswil weg, sind es noch fünf.

Diese Entwicklung von Marke und Filialnetz will man am Konzernsitz in Uznach nicht kommentieren: «Dazu können wir zurzeit leider keine Auskunft geben», teilt die Medienstelle kurz und bündig mit. (zsz.ch)