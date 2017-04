Drei leicht Verletzte nach Kollision

Am späteren Freitagnachmittag ist ein 66-jähriger Fahrzeuglenker gegen 14 Uhr auf der Roosstrasse in Wollerau aufwärts Richtung Autobahn gefahren. Als er nach links in die Autobahnauffahrt einbog, übersah er einen korrekt entgegenkommenden Wagen und es kam zu einer seitlich-frontalen Kollision. In der Folge musste auch die 59-jährige Lenkerin des entgegenkommenden Fahrzeuges und ihre 45-jährige Beifahrerin mit leichten Verletzungen mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital überführt werden. (Kantonspolizei Schwyz)