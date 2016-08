Drachenboote kämpften um den Sieg

«Ready, set, go!», ruft der Mann auf dem Startboot. Der Knall eines Schusses ist zu hören, und augenblicklich setzen sich die Drachenboote in Bewegung. Trommler und Steuermänner feuern ihre Mannschaften an. Einige ­Teams schaffen es gut, im Gleichtakt zu paddeln, die anderen Mannschaften haben das Nachsehen. Die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich, dennoch wird gekämpft. 34 Teams in fünf Kategorien liefern sich dem Wettstreit.

Am Sonntag messen sich vier Klubmannschaften aus Basel, Eglisau, Greifensee und Rapperswil an der Drachenboot-Schweizer-Meisterschaft. Sie findet heuer zum zweiten Mal statt. Zu bewältigen sind drei Zeitläufe einer Kurzstrecke über 200 Meter sowie eine Langstrecke über zwei Kilometer. Vor allem die Wendungen seien bei der Langstrecke knifflig, erklärt die Presseverantwortliche Manuela Ruoss.

Ohne Training ins Boot

In den Fun-Klassen wird zwar nicht um einen Titel gepaddelt, dennoch legen sich die Mannschaften heftig ins Zeug. In der Kategorie Mixed müssen mindestens acht von zwanzig Mitgliedern Frauen sein. In der ­Klasse Ambitioniert nehmen auch reine Männermannschaften teil. Beide Klassen haben am Samstag eine Strecke über 400 Meter und am Sonntag über 200 Meter zu bewältigen. In der Kategorie Fun 10 nehmen kleinere Teams mit nur zehn Mitgliedern teil. Sie müssen darum jeweils ­lediglich die Hälfte der Strecke zurücklegen.

Am Abend findet der Fun-Night-Event statt, an welchem die ­Gegner im selben Boot gegen­einander paddeln. Die Fun-Mannschaften setzen sich bunt gemischt zusammen. Die Mitglie­der sind Arbeitskollegen oder Vereinsmitglieder. Einige Leute aus dem gleichen Team ­sehen sich heute zum ersten Mal. Sie sei auf Wunsch einer Freundin einge­sprungen, sagt eine Mitstrei­terin der «Baustellenpaddler». Trainiert hat die Mannschaft nie zusammen.

Gelungene Party am Abend

Beim Team C2H5OM ist das ­anders. Die Gruppe nimmt ­schon seit Jahren mit wechselnder Be­set­zung am Drachenbootrennen teil. «Etwa die Hälfte des Trupps sind erfahrene Paddler, die anderen machen zum ersten Mal mit», erklärt Mitglied Claudia Platter. Trainiert hat die Mannschaft ­etwa dreimal zusammen. Zu ­sehen sind ­Teams in Schotten­röcken, pinken Hello-Kitty- Shirts oder bunten Sonnenbrillen – der Spass steht im Vordergrund. An der Drachenbootparty am Abend feiern rund 200 Personen. Präsident Marcel Stähle und Presseverantwortliche Manuela Ruoss zeigen sich glücklich über den gelungenen Anlass.

Es klappte alles reibungs­los, und die Party am Samstag sei ein voller Erfolg gewesen. Im nächsten Jahr feiert das Drachenbootrennen sein 25-Jahr-Jubiläum mit freiem Training, Geburtstagsfest und öffentlicher Jubiläumsparty. (Zürichsee-Zeitung)