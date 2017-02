Die schrägen Töne zurückgelassen

Am Anfang dürfte es im wahrsten Sinne des Wortes ein «Heulen» gewesen sein. Ohne Noten, ohne Vorkenntnisse, ohne Dirigent, so stiessen die «Schlosshüüler» 1992 die ersten Töne aus den Posaunen und Trompeten. «Gugger waren allgemein dafür bekannt, falsch zu spielen und nicht alle Töne zu treffen», sagt Andrina Gübeli. Die 23-Jährige ist seit zwei Jahren Präsidentin der Rapperswiler Guggenmusik und seit mehr als 15 Jahren im Fasnachtsverein mit dabei. Wie sich die «Schlosshüüler» in den letzten Jahren entwickelt haben, darüber weiss sie viel zu erzählen. 25 Jahre ist es her, seitdem sich eine Gruppe von Freunden zusammenschloss, um eine fetzige Guggenmusik ins Leben zu rufen. Ihren runden Geburtstag feiern die «Schlosshüüler» morgen Samstag an der traditionellen «Hüülernight», an der sich jeweils verschiedene Guggen der Region zum Stelldichein treffen (siehe Kasten).

Es braucht Taktgefühl

Die Guggenmusiken, so erzählt Andrina Gübeli, seien in den letzten Jahren professioneller geworden. Heute spielen die «Schlosshüüler» nach Noten, häufig zweistimmig, mehrere Mitglieder besuchen regelmässig den Musikunterricht. Wobei: Es gibt nach wie vor jene, die noch nie ein Blasinstrument in den Händen hielten und einfach Lust haben, dies einmal auszuprobieren, schildert Gübeli. Von den älteren Mitgliedern lernen sie, dem Instrument die richtigen Töne zu entlocken. «Viele interessieren sich für die Pauke – weil sie denken, das sei am einfachsten zu spielen», weiss die Fasnächtlerin. Ein Trugschluss: Dafür brauche es viel Takt- und Rhythmusgefühl, denn die Pauke halte die ganze «Gugge» zusammen.

Das Motto zum Kostüm lautet heuer Unterwasserwelt. Bild zvg

Ein bisschen Taktgefühl sei sicher ein Vorteil für Neulinge. Doch selbst wenn jemand gar nichts mit Musik am Hut hat: «Irgendwie haben wird das noch immer hingekriegt», schmunzelt die oberste «Hüülerin». Ein K.O.- Kriterium seien fehlende Notenkenntnisse darum nicht.

Wo man mit 30 schon alt ist

Wie viele andere Guggen, kennen auch die «Schlosshüüler» das Problem mit fehlendem Nachwuchs. Aktuell sind es zwar genug Mitglieder, doch auch die Schlosshüüler erlebten diesbezüglich schlechtere Zeiten. Nach dem 20-Jahr-Jubiläum hätten gleich mehrere ältere Mitgliederdie Gugge verlassen. Mit «älteren Mitgliedern» meint Gübeli Personen über 30, die nicht selten ein Jahrzehnt oder noch länger bei den Schlosshüülern mitgewirkt haben. «Wir sind eine relativ junge Gugge», sagt sie, das Durchschittsalter liege zwischen 25 und 30. Das Mindestalter sei zwar 16 Jahre, doch manchmal drücken die Fasnächtler ein Auge zu. Dann etwa, wenn ein 14-Jähriger das Schlagzeugspielen perfekt beherrsche und sich gern der Truppe anschliessen würde. Dann haben die älteren Gugger ein wenig ein Auge auf ihn, und sehen zu, dass er an den Fasnachtsanlässen nicht bis tief in die Nacht mitfeiert.

Neue Mitglieder finden die Schlosshüüler via Social Media, Aufrufen im Freundeskreis und Flyern, die sie in Umlauf bringen. Oder aber mit kreativen Ideen. Vor zwei Jahren gründeten die Fasnächtler eine «Wagengruppe» innerhalb ihrer Gugge Das bunt dekorierte Fahrzeug, es ist eine Art Bar, hatten sie an Umzügen mit dabei. So konnten auch weniger musikalische Köpfe mit handwerklichem Geschick mitmachen. «Und solche, die sich nicht zu 100 Prozent mit der Fasnacht verbunden fühlen.» Dieses Jahr jedoch gibt es keine Wagengruppe, bedauert Gübeli. Gleich mehrere Mitglieder aus jener Gruppe seien vor kurzem ausgetreten. «Aber 2018 wollen wir das Ganze wiederbeleben.»

