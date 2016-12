«Die Stadtratsreform ist vollends verkehrt herausgekommen»

Anfangs des neuen Jahrtausends kehrte Rahel Würmli von Zürich an den Obersee zurück. Dort fand sie sich in einer überaus spannenden Zeit wieder: Sie kandidierte 2004 für den Stadtrat von Rapperswil im Wissen, dass die Fusion mit Jona bevorstand. In einer Kampfwahl gegen Raphael Weber (SVP) schaffte sie den Sprung in die Exekutive der Rosenstadt und war ab 2007 Stadträtin der vereinigten Kommune.

«Es lag viel Energie in der Luft. Eine Aufbruchsstimmung machte sich breit und viel Gestaltungswillen», erinnert sich Würmli. «Wir bauen eine Stadt, hiess das Motto. Unzählige Projekte, Sitzungen und Gesetze waren nötig, um die Fusion möglich zu machen.» Die Stimmung im Stadtrat sei damals gut gewesen, weil ein Team mit den gleichen Leuten über längere Zeit zusammengearbeitet habe: «Eine gemeinsame Geschichte hat uns verbunden, wir hatten dieselben Wurzeln.»

«Der Spirit ist weg»

Unterdessen sei der Geist der Vereinigung verflogen. Mit der neuen Zusammensetzung des Stadtrates sei auch das Know-how verloren gegangen – und eben auch der Spirit, betont die in Uster tätige Organisationsentwicklerin.

Im Rückblick auf ihre Amtszeit ist sie auf drei Dinge besonders stolz, die sie aus der Taufe gehoben hat: Rajovita, das Zusammenführen von Betagteneinrichtungen und Spitex von Rapperswil und Jona; den Drachenspielplatz und den Erhalt des Unicef-Labels «Kinderfreundliche Gemeinde»; und nicht zuletzt die Planung des Zentrums Schachen, das ihr besonders am Herzen liegt.

Weniger euphorisch zeigt sich Rahel Würmli mit Blick auf die jüngste Vergangenheit: «Die letzten Jahre bedeuteten den Tiefpunkt meiner Amtszeit und waren geprägt von einer ausserordentlichen Härte und Respektlosigkeit. Die von Verleger Bruno Hug inszenierte Schlammschlacht brachte wahrlich nichts Schönes, nichts Konstruktives zutage.» Mit einer besseren Kommunikation hätten die Weichen wohl anders gestellt werden können. «Doch bleibt festzuhalten, dass es massiv schwierig ist, auf ein Kesb-Bashing zu reagieren, wenn man ans Amtsgeheimnis gebunden ist und die Gegenseite Lügen verbreiten darf.»

«Keine städtische Offenheit»

Würmli findet, die Wahlen hätten viele Bewohner der Stadt genervt. Doch im Alltag der Bevölkerung bleibe die Politik aussen vor und berühre die Bürger wenig. Was den Menschen vielmehr in die Augen stechen würde, sei, dass sich die Stadt durch die Bauprojekte verändere – zumindest optisch. Währenddem sich der Joner Kern in der Tat zum Zentrum mausere, sterbe die Rapperswiler Altstadt langsam aus: «Doch das sind natürliche Veränderungen und entsprechen der Realität: Die Leute gehen nun mal heutzutage lieber in Einkaufscenter statt in kleine Läden. Gegen diese Entwicklung kann man sich nicht stellen. Man sollte aber konstruktiv vorausschauen.»

Würmli vermisst in Rapperswil-Jona einen städtischen Charakter: «Es gibt eine bauliche Entwicklung am Obersee, aber keine gesellschaftliche. Die Bauprojekte schaffen vorerst leere Hüllen, eine Form ohne Inhalt und wenig Leben.» Dass es an städtischer Offenheit fehle und sich in Rapperswil-Jona eine bürgerlich-konservative Grundstimmung breitmache, sei Folge davon, dass die fusionierte Kommune eben gerade keine organisch gewachsene Stadt darstelle. Eine Stadt sei Sinnbild von Entwicklung und Fortschritt, von Freiheit und Offenheit. In diesem Sinne sei Rapperswil-Jona noch keine eigentliche Stadt.

Fünf statt sieben Stadträte

Bereut Würmli, zum zweiten Wahlgang ums Stadtpräsidium angetreten zu sein? «Nein. Ich habe mir zwar ein besseres Resultat erhofft. Doch angesichts des überraschend klaren Ausgangs der Wahl war es in Ordnung.» Froh ist die 48-jährige Jonerin in jedem Fall, dass sie ab 2017 nicht mehr nebenamtliche Stadträtin ist: «Man gerät in Gefahr, sich zu verzetteln, wenn man über viele Jahre Beruf und Amt parallel zweigleisig ausüben muss. Es braucht fünf vollamtliche Stadträte in Rapperswil-Jona.» Dass die Exekutive nach der Ablehnung der Parlamentsinitiative eine Stadtratsreform an die Hand nahm, sei richtig gewesen. Allerdings sei diese jetzt vollends verkehrt herausgekommen.

Auch wenn sich Rahel Würmli fürs Erste aus der Politik zurückziehen wird, möchte sie sich weiterhin in der Stadt engagieren: Sich für Grün- und Freiräume einsetzen, für eine städtische Entwicklung und für eine freie Velofahrt. Sie betont schmunzelnd, dass man keine Probleme mit Staus am Obersee hat – falls man denn auf dem Velo unterwegs ist. (Zürichsee-Zeitung)