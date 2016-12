Die Stadt erhält ein Altersforum

Was Ende Juni noch vage klang, nimmt nun langsam Form an: Die Stadt soll ein Altersforum erhalten. «Der jetzige Stadtrat hat entschieden, ein solches Forum zu bilden», sagt Stadträtin Rahel Würmli (UGS) auf Anfrage. Der Stadtrat hat das Konzept genehmigt. «Wir halten die Mitsprache der Menschen über 65 Jahre für relevant», sagt die Vorsteherin des Ressorts Gesundheit und Alter.

Im geplanten Altersforum möchten die politischen Exponenten die Meinungen der Menschen ab 65 Jahren abholen. Die demografische Entwicklung sei eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Gesellschaft, sagt Rahel Würmli Dabei gelte es zu bedenken, dass sich Alterspolitik nicht auf stationäre Pflege beschränke.

Neue Stelle geschaffen

Während die Schaffung des Altersforums feststeht, sind die Details zur Umsetzung derzeit noch unklar. «Die Ausarbeitung überlassen wir bewusst dem neuen Stadtrat», sagt Rahel Würmli. Das Altersforum müsse unter Mitarbeit derjenigen Senioren entstehen, die bereit seien, sich einzubringen. Bereits klar ist, dass aufgrund der kommenden Herausforderungen im Ressort Gesundheit und Alter die Ressourcen aufgestockt werden. An der Bürgerversammlung von Anfang Dezember wurde eine neue Fachstelle genehmigt.

Der zurücktretenden Stadträtin liegt das Altersforum am Herzen. In einer Stadt, in der jeder fünfte Einwohner über 65 Jahre alt ist, sei es wichtig, Hinweise von dieser Bevölkerungsgruppe zu erhalten, sagt Würmli. So könnten ältere Menschen beispielsweise beim Bau neuer Bushaltestellen ihre Sicht einbringen und dafür sorgen, dass die Stadtplaner an den richtigen Stellen das Trottoir absenken oder Sitzgelegenheiten anbringen. Die Ressourcen der heutigen Senioren sollen besser genutzt werden, resümiert Würmli. «Das Schlagwort «Generationensolidarität» soll ein neues Gesicht bekommen.» Die UGS-Politikerin betont aber, das Alterforum sei kein politisches Gremium.

Einmischung erwünscht

Als Vorbild in Sachen Altersforum dient Rahel Würmli die Stadt Luzern. Im Rahmen des Forums Luzern 60 plus mischen sich dort ältere Menschen seit geraumer Zeit aktiv in die Politik ein. Das Forum Luzern 60 plus habe sich als Gesprächspartner von Behörden und Service Public etabliert, erklärte Präsidentin Christina von Passavant bei der Präsentation des Gremiums im vergangenen Juni.

Ein solch aktives Mitgestalten schwebt auch Rahel Würmli vor. Sie möchte mit dem Altersforum nicht zuletzt ein Gegengewicht zur bereits etablierten Kinder- und Jugendarbeit setzen. Und: Der heutigen Realität, in der Senioren häufig noch gesund und aktiv sind, soll Rechnung getragen werden: «Das Alter bekommt heute neue Aufgaben und neue Rollen», ist Würmli überzeugt.

Ursprünglich hatte der Stadtrat geplant, das überarbeitete Altersleitbild Mitte September dem Stadtforum zu präsentieren. Doch die Diskussion darüber wurde kurzfristig verschoben. Frühestens im Februar 2017 steht das neue Altersleitbild auf der Traktandenliste: «Es ist gut, wenn die neu gewählte Exekutive sich mit dem überarbeiteten Altersleitbild auseinandersetzt und selber weitere Schwerpunkte setzt», sagt Rahel Würmli. Der Stadtrat sei im Dossier Gesundheit / Alter derzeit gut auf Kurs; im infrastrukturellen Bereich habe er seine Hausaufgaben gemacht, sagt die UGS-Politikerin.

Nach ihrem Rücktritt übernimmt Stadtrat Thomas Rüegg (FDP) das Dossier. Im geplanten Altersforum sieht Stadträtin Rahel Würmli ein Stück innovative Altersarbeit. «Rapperswil-Jona soll damit an die Pionierarbeit anknüpfen, die sie mit der Schaffung der Stiftung Rajovita begonnen hat.» (Zürichsee-Zeitung)