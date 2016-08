«Die Natur wird zunehmend zur Gratisplattform für Grossanlässe»

Dunkel und still steht er da, der Atzmännig. Auf seinem Buckel ragen mächtige Tannen in den blauen Spätsommerhimmel. Am Horizont schwebt ein einzelnes weisses Wölkchen.Still wird es am kommenden Samstag am Atzmännig nicht mehr sein. Denn dann findet dort der zweite Hindernislauf, der Rock’n’Run, statt. Bei der «Cross-Challenge für Draufgänger», wie die Veranstalter den Lauf nennen, bewältigen rund 600 Personen Hindernisse im Wald und auf Weiden. Dabei «verschmelzen verschiedene Elemente aus Sport, Fun und Fitness zu einer grossen Mitmach-Party», heisst es auf der Homepage. Die Party findet nach Beendigung des neun Kilometer-Laufs statt, denn dann warten auf die Teilnehmenden Konzerte, Drinks, Gratis-Massagen und Fussbäder.

Sport und Spass

Die Mischung aus Sport und Party ist Projektleiter Miguel Alvarez wichtig. Es soll kein verbissener Sportanlass sein, im Gegenteil: «Rock’n’Run soll Spass machen.» Zielpublikum seien Frauen und Männer zwischen 20 und 35 Jahren, die auch privat Sport trieben, aber keine «traditionellen» Läufe absolvierten. Dass die Nachfrage nach Cross Challenges wie jener am Atzmännig gross ist, zeigt der Schwesterevent Rock’n’Run Zürich, der am 28. Mai erstmals beim Hardturmstadion über die Bühne ging und ebenfalls rund 600 Personen anzog.

Der von amerikanischen Obstacle Runs inspirierte Lauf am Atzmännig sei abwechslungsreich und verlange den Teilnehmern viel ab, sagt Miguel Alvarez. Neben Hindernissen aus Holz müssten die Läufer unter anderem Seilspringen und an Rudergeräten unter freiem Himmel rudern.

Die Läufer starten ab 12 Uhr mittags, und zwar jeweils in Gruppen von 80 Personen. Wer die Übungen zu Beginn im sogenannten Bootcamp zu wenig intensiv absolviert, bekommt einen Kleber auf den Rücken und wird mit zusätzlichen Liegestützen bestraft, erklärt Alvarez das Konzept. «Die Läufer müssen Vollgas geben», fasst er zusammen.

«Auflagen erfüllt»

In der Region um den Atzmännig scheint der Grossanlass gut akzeptiert zu sein. Martin Rüegg, Präsident der Naturschutzkommission Eschenbach, sagt: «Die Organisatoren erfüllen die Auflagen.» Der Atzmännig sei eine Tourismusregion, und da müssten halt auch wirtschaftliche Interessen Platz haben.

Ganz ähnlich klingt es bei Ueli Müller, Obmann der Jagdgesellschaft Goldingen: «Ich stehe gesellschaftlichen Anlässen, bei denen Sport getrieben wird, grundsätzlich positiv gegenüber. Der Rock’n’Run werde in einem «akzeptablen» Rahmen durchgeführt, findet Müller.

Beeinträchtigung der Natur?

«Akzeptabel» bedeutet, dass die Schutzverordnung der Gemeinde Eschenbach eingehalten wird. Im Wortlauf heisst es dort: «Bestand und natürliche Weiterentwicklung der Tiere und Pflanzen dürfen nicht beeinträchtigt werden.» Um den Schutz von Flora und Faune gewährleisten zu können, hat das kantonale Forstamt die Streckenführung des Rock’n’Run genauestens unter die Lupe genommen — und teilweise auch Änderungen verlangt. «In diesem Bereich mussten wir Kompromisse eingehen», sagt Miguel Alvarez. Sie bemühten sich grundsätzlich, für den Lauf so wenig Fläche wie möglich in Anspruch zu nehmen. «Wir sind sehr achtsam gegenüber der Natur». Alvarez ist überzeugt, dass der Sportanlass keine Belastung für Flora und Fauna darstellt.

Trotzdem gibt es Umweltschutzverbände, die dem Grossanlass kritisch gegenüber stehen. Markus Weissert, beim WWF St. Gallen kritisiert, dass die Achtsamkeit gegenüber Wald und Tier in der Ausschreibung des Laufs mit keinem Wort erwähnt werde. «Wenn eine Veranstaltung inmitten der Natur stattfindet, dann muss man von den Teilnehmenden Respekt gegenüber der Umwelt einfordern.»

Markus Weissert betont, der WWF sei nicht prinzipiell gegen Grossveranstaltungen in freier Natur. «Der Druck auf das Naherholungsgebiet Obersee-Atzmännig ist bereits heute sehr hoch.» Deshalb müsse die Latte für die Bewilligung weiterer Grossevents vom Kantonsforstamt hochgelegt werden, fordert Weissert.

Umsichtiges Abwägen nötig

Pascal Gmür, zuständig für bewilligungspflichtige Veranstaltungen beim Kantonsforstamt kennt diese Bedenken, darf aber eine Bewilligung nur verweigern, wenn ein Anlass der Natur schadet. Dass dies auch eine Ermessensfrage ist, liegt auf der Hand, denn im Wortlaut heisst es beim Kanton, Wildtiere und Vögel dürften nicht«erheblich gestört» und Pflanzen nicht «erheblich geschädigt» werden. Zwar würden die 600 Läufer Spuren im Gelände hinterlassen, aber «das tun Kühe bei schlechtem Wetter auch», sagt Gmür.

Das sieht Markus Weissert anders. Er ist überzeugt, dass das Kantonsforstamt in diesem Fall «vertretbare Schädigungen von Pflanzen» in Kauf nehme. Weissert stösst sich unter anderem daran, dass der Revierförster für den Rock’n’Run ausserhalb des Wegnetzes Trampelpfade angelegt und Schneisen in die Uferbestockung für eine Bachquerung geschnitten habe.

Wie kontrovers Grossanlässe am Atzmännig diskutiert werden, zeigt auch die Nachfrage bei Roger Meier. Für den Geschäftsführer der Atzmännig Sportbahnen AG ist der Rock’nRun nach eigener Aussage ein «gutes Instrument», um neue Gäste auf den Atzmännig aufmerksam zu machen. Mit den überwiegend städtisch orientierten Teilnehmern könne er neue Gäste gewinnen. Meier glaubt, der Lauf sensibilisiere zudem Menschen aus der Stadt für die Natur. «Im Idealfall merken diese, wie schön es ist, einem Bachbett entlang zu rennen», glaubt Meier.

Der Naturschutzexperte Markus Weissert hingegen befürchtet, dass es je länger je schwieriger werde, solche Grossanlässe aus naturschutzrechtlichen Überlegungen zu verbieten, denn: «Veranstalter solcher Grossevents werden immer wieder neue Ideen entwickeln, um Attraktivität und Teilnehmerzahl weiter zu steigern.» Dabei werde es für die Bewilligungsinstanz je länger je schwieriger, Grenzen zu ziehen oder gar eine Bewilligung zu verweigern.

www.rockandrun.ch, Samstag, 27. August, Rennstart 12 Uhr. Gebühren für Teilnehme zwischen 56 und 75 Franken. (Zürichsee-Zeitung)