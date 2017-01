Die Madonna vom Hauptplatz steht jetzt im Stadtmuseum

Der Star des Abends hält sich noch bedeckt. Die Fans sind so zahlreich erschienen, dass sie sich im Foyer des Museums auf den Füssen stehen. Zwei steile Treppen müssen sie hochsteigen und dann erst einmal den Kopf einziehen, denn die Tür ist nur einen Meter sechzig hoch. Endlich stehen sie vor der Angebeteten. Die Mutter Gottes hält das Jesuskind auf dem Arm, ihr Fuss ruht auf einer Mondsichel.

Die Lindenholzfigur stammt aus dem 16. Jahrhundert. Wer sie geschaffen hat, ist ebenso wenig bekannt wie der Auftraggeber. Mehr als 400 Jahre lang thronte die Madonna über dem Hauptplatz, in einer Nische am Haus Nummer 10. Das Haus erhielt sogar seinen Namen von der Figur. In einem verschollenen Kirchenrodel war die Rede vom „Grossen Haus zur lieben Frau auf dem Platz“. Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert spricht man nur noch vom «Frauenhof». Dieser wurde 2013 von der Erbengemeinschaft Würmle verkauft und wird zurzeit restauriert. Ab 1975 stand anstelle der Holzfigur eine Kunststoffkopie in der Nische.

Ein aufregender Anruf

Die kunsthistorisch wertvolle Figur sei ein Zeugnis der Volksfrömmigkeit, erklärte Ortsgemeindevertreterin Michaela Sprotte an der Vernissage am Dienstagabend im Stadtmuseum. Und dessen Leiter Mark Wüst berichtete von einem Anruf im November 2015, der ihn in helle Aufregung versetzt habe. Am Telefon war Helen Würmle, die ihn fragte, ob er an einer alten Holzfigur interessiert sei. Nach einem Besuch im «Frauenhof» bei der Madonna mit Kind wusste Wüst: Dieses einmalige Objekt passt wunderbar ins Stadtmuseum. Zusammen mit Dione Flühler vom Landesmuseum untersuchte er die Madonna und stellte fest, dass die ursprünglich bemalte Figur seit ihrer Entstehung um das Jahr 1550 insgesamt 15 Mal restauriert wurde.

Patronin des Hauses

Fassadenmadonnen gibt es seit dem Spätmittelalter in vielen europäischen Städten. Am stärksten verbreitet sind sie in Süd- und Mitteldeutschland, etwa in Mainz, Bamberg oder Augsburg. Als Hauspatroninnen sollen sie die Bewohner vor Unbill beschützen und gleichzeitig einen gewissen Status der Besitzer anzeigen. Wem das Haus Nr. 10 am Hauptplatz im 16. Jahrhundert gehörte, konnte Wüst nicht eruieren.

Zum Künstler, der die Figur geschaffen hat, hat er zwei Vermutungen: Es könnte sich um Mathis Wolfer oder Felix Büchser handeln, die beide im 16. Jahrhundert in Rapperswil wirkten. Die Madonnenfigur könnte aber auch aus Süddeutschland importiert worden sein. In der Ausstellung sind Abbildungen zu sehen, welche die Mutter Gottes mit Strahlen- und Sternenkranz zeigen. Beide Elemente sind lange nach der Entstehung hinzugekommen und wurden 1957 wieder entfernt.

Die Madonna hat in ihren 400 Jahren am Hauptplatz viel gesehen: Die Belagerung Rapperswils durch den Zürcher General Werdmüller, Delinquenten, die im Halseisen zum Nachbarhaus geführt wurden, Waschfrauen am Brunnen, den Bau der Schlosstreppe, Prozessionen, Pilger, parkplatzsuchende Autofahrer, Sternsinger, Mütter, die ihre Kleinkinder unter den Schutz der Gottesmutter stellen wollten, Scharen von Touristen. Jetzt ist sie im zweiten Stock des Breny-Hauses zur Ruhe gekommen. Und Mark Wüst wartet auf weitere aufregende Anrufe. (Zürichsee-Zeitung)