«Die Klimaveränderung beeinflusst auch das Verhalten der Zugvögel»

In diesen Tagen rasten insgesamt 20 000 Wat- und Wasservögel am Zürichsee, die meisten von ihnen am Obersee. Sind das mehr als in anderen Wintern?

Ursula Immoos: Die Anzahl der Wintergäste liegt in diesem Jahr im üblichen Rahmen. Die Zugvögel kommen aus dem hohen Norden, wo die Wintermonate noch kälter sind und die Seen und Böden meist zugefroren sind. Es ist jedoch gut möglich, dass sich das Verhalten der Zugvögel in Zukunft verändern wird.

Wie könnte das konkret aussehen?

Aufgrund der zunehmend milderen Winter bleiben die in unseren Breitengraden vorkommenden Zugvögel auch im Winter eher hier. Langfristig könnte die Klimaveränderung dazu führen, dass auch die Zugvögel aus dem Norden «zu Hause» bleiben — falls die Winter auch in Skandinavien milder werden. Eine solche Verschiebung ist durchaus möglich.

Wie wichtig ist für die Vögel die Nähe zum See?

Der Übergang vom Wasser zum Land ist eine ideale Umgebung für Watvögel. Dadurch ergeben sich periodisch überflutete Bereiche und sehr nasse Wiesen, in welchen die Watvögel mit ihren langen Schnäbeln nach Nahrung stochern. Für die Wasservögel sind natürlich die offenen Seen von Bedeutung. Sie verbringen fast den ganzen Winter darauf und finden ihre Nahrung darin.

Weshalb fühlen sich Wasser- und Watvögel während des Winters ausgerechnet am Obersee so wohl?

Für die Wasservögel sind die Bedingungen ideal: Der Zürichsee friert fast nie zu. Somit können die Enten auch im Winter nach der bevorzugten Nahrung – oft die hier reichlich vorhandenen Wandermuscheln – tauchen. Der Grosse Brachvogel bevorzugt eine möglichst offene Landschaft mit wenigen Bäumen, damit er potenzielle Feinde von Weitem erkennen kann. Im Nuoler Ried finden die Vögel in den abgeernteten Maisäckern zudem viel Nahrung in Form von Insektenlarven. Ausserdem haben die Tiere in den Naturschutzgebieten grösstenteils Ihre Ruhe.

Wie sehr stört der Mensch die Vögel in ihrer Winterruhe?

Das veränderte Freizeitverhalten des Menschen führt zu Ruhestörungen der Vögel. Das heisst: Insbesondere Personen, welche die Wege verlassen, stören die Vögel in ihrer Ruhezeit. Auch Hundehalter sind immer wieder ein Problem, denn von der Leine gelassene Tiere gehen instinktiv auf die Vögel los. Mit Schildern weisen wir in den Naturschutzgebieten im Nuoler Ried, der Bätzimatt und dem Frauenwinkel darauf hin, dass Hunde an der Leine bleiben müssen.

Gibt es Sanktionen für Hundehalter, die diese Aufforderung missachten?

Das ist zum Glück nur sehr selten nötig. Aufseher, die in den Schutzgebieten unterwegs sind, machen Hundehalter auf diese Regel aufmerksam. Missachten diese mehrfach das Verbot, können sie gebüsst werden.

Welche Strategie verfolgt das Amt für Natur, Jagd und Fischerei hinsichtlich dieser Naturschutzgebiete?

Wir möchten die vorhandenen Naturschutzgebiete um den Zürichsee aufwerten. Konkret entfernen wir jedes Jahr Büsche und fällen hohe Bäume, um die Landschaft offen zu halten. Zudem werden der Schilfbestand und die Flachmoore von den Bewirtschaftern durch einen jährlichen Schnitt gepflegt.

Könnte man diese Naturschutzgebiete nicht vergrössern, um noch mehr Zugvögeln attraktive Überwinterungsmöglichkeit zu bieten?

Das ist schwierig, da durch die ständige Vergrösserung der Siedlungen solche offenen Landschaften immer rarer werden. Die meisten Gebiete, welche gute Bedingungen für Zugvögel aufweisen, stehen bereits unter Schutz. Unser Ziel ist deshalb vor allem, die hohe Qualität der Naturschutzgebiete langfristig zu erhalten, indem wir Pflege und Besucherlenkung optimieren. (Zürichsee-Zeitung)