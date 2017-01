«Die Fotografie ist ein Spielplatz»

Sie waren in den 90er-Jahren aktiver Halfpipe-Snowboarder; mittlerweile arbeiten Sie als freischaffender Fotograf und setzen Spitzensportler in voller Action in Szene. Wie kam es zu diesem Seitenwechsel?

Marc Weiler: Als Aktiver kam ich immer wieder mit zahlreichen Fotografen in Kontakt. Diese hatten alle gemeinsam, dass ihnen der Bezug zum damals noch sehr jungen Sport fehlte und sie oft an den falschen Stellen standen oder im falschen Moment ab­drück­ten. Nach meinem Rückzug aus dem Spitzensport animierten meine Sportkollegen mich dazu, für sie hinter die Kamera zu stehen. So kam es zum Perspektivenwechsel.

Zu Ihren Fotomodellen gehören neben Snowboardern auch die weltbesten Kite­surfer, Wind­surfer und Wakeboarder. Zeichnet sich da eine Vorliebe für Brettsportarten ab?

Absolut. Die haben es mir richtig angetan. Diese Sportarten betreibe ich auch alle leidenschaftlich selber. Gerade diese Vielseitigkeit ist wohl auch der Grund, ­warum ich in der Half­pipe nie grosse Stricke zerrissen habe. Im Sommer war ich jeweils lieber mit dem Surfbrett unterwegs, statt mit den Teamkollegen zu trainieren.

In Ihrem heutigen Job kommt Ihnen diese Vielseitigkeit aber zugute?

Das würde ich schon sagen, ja. Durch mein Fachwissen hebe ich mich von anderen Sportfoto­grafen ab. Ich kenne nur we­nige andere Schweizer Fotografen, die es sich zutrauen, selbst in ­hohen Wellen schwimmend, Surffotos zu machen.

Einer der Menschen, mit denen Sie immer wieder arbeiten, ist der Schweizer Snowboarder und Extrem­sportler ­Ueli Kesten­holz. Sie sind auch für einen Gross­teil der Bilder in seiner Biografie verantwortlich. Wie muss ich mir eine solche Zusammenarbeit auf dem Berg vorstellen?

Erst kürzlich rief mich Ueli an. Auf einer Tour hatte er einen natür­lichen Eistunnel entdeckt. Er war hell begeistert und meinte, er wolle mit dem Gleitschirm und Ski da durch. Weil die Wetterverhältnisse gerade ideal waren, machten wir uns bereits am nächsten Tag auf den Weg. Über zwei Stunden liefen wir den Berg hoch, ohne zu wissen, ob unser Vorhaben tatsächlich umsetzbar sei. Schlussendlich hat es aber ­geklappt. Herausgekommen sind fantastische Bilder.

So abseits der Pisten, alleine auf dem Berg oder im Meer auf dem Surfbrett, da kann es doch auch zu brenzligen Situationen kommen?

Wenn man mit Extremsportlern arbeitet, ist eine gewisse Gefahr stets präsent. Ich gehe die Dinge jedoch immer sehr überlegt an. Zudem arbeite ich nur mit Menschen zusammen, denen ich abso­lut vertraue. Ich lasse beispielsweise nicht jeden Wakeboarder über meinen Kopf springen. Eine hundertprozentige Sicher­heit kann man jedoch nie haben.

THE BLUE ROOM from Marc Weiler Photography on Vimeo.

Making-of-Video aus dem Eisbahntunnel. Quelle: Youtube

Birgt gerade diese Unsicherheit den Reiz, sich immer wieder auf solche Aktionen einzulassen?

In gewisser Weise schon. Man muss schon etwas riskieren, um ein aussergewöhnliches Bild zu schaffen. Ich gehe schon mal ­dahin, wo es wehtut, würde man im Fussball sagen. Unnötig ­etwas herausfordern tue ich ­jedoch nicht, schliesslich warten zu Hause meine Frau und zwei Kinder auf mich.

Wie geht denn Ihre Frau mit Ihrem Beruf um?

Sie hat mich schon so kennen ­gelernt. Sie ist immer sehr froh, wenn ich mich nach solchen Aktio­nen wie beispielsweise jene mit Ueli schnellstmöglich bei ihr melde.

Und was würden Sie sagen, wenn Ihre Kinder dereinst eben solche waghalsigen Sportarten ausüben wollen?

Vielleicht habe ich meinen Sohn des­halb zum Hockeysport geführt (lacht). Nein, im Ernst, ­meine Tochter ist noch zu jung, mein Sohn hingegen ist bereits jetzt ein begeisterter Brettsportler wie ich.

Müssen Ihre Kinder oft für Sie als Fotomodell herhalten?

Nein überhaupt nicht. Ich mache privat praktisch keine Fotos. Meine Frau schimpft immer mit mir, dass ich so wenige Familienporträts mache. Um ehrlich zu sein, bin ich jeweils ganz schön froh, wenn ich zu Hause die Kamera einfach in eine Ecke legen kann.

Beruflich sind Sie durch die ganze Welt gereist. Mit Ihrer Familie leben Sie jedoch in ihrem Elternhaus in Rapperswil-Jona, und auch Ihr Studio haben Sie hier. Was bedeutet Ihnen der Ort?

Hier sind meine Wurzeln, hier ist mein Zuhause. Rapperswil-Jona ist ein genialer Ort, um zu leben und zu arbeiten. Nicht zu weit entfernt vom Flughafen und den Bergen, den See direkt vor der Haustüre, bietet die Stadt ­alles, was ich mir wünsche. ­Dabei schätze ich vor allem die Übersichtlichkeit, die Rapperswil- ­Jona etwa von Zürich abhebt. Hier kennt man sich noch.

Für Ihre Arbeit sind Sie viel unterwegs. Wirklich viel Zeit verbringen Sie wohl nicht ­gerade in Ihrem Fotostudio?

Tatsächlich bin ich etwa drei Viertel der Zeit unterwegs. In den letzten Jahren hat jedoch die Nachbearbeitung der Fotografien stetig zugenommen. So findet ein erheblicher Teil meiner Arbeit mittlerweile auch am Computer statt.

Aus der Modewelt wissen wir, dass hie und da auch etwas ­geschummelt wird bei den Fotos. Wie echt sind Ihre?

Meine Fotografie ist ehrlich. Bei der Nachbearbeitung geht es ­viel­mehr darum, dass ich mich als Fotograf vom Normalver­braucher abheben kann. Die heutigen Kame­ras erlauben es auch Ama­teur­fotografen, sehr gute ­Bilder zu schiessen. Daher liegt der Unterschied heute oft im ­Detail. Hier dient die Nachbearbeitung quasi als Veredelung. Dafür muss man allerdings erst einmal die diver­sen Bildbearbeitungsprogramme beherrschen. Es gehört daher zu meinem Alltag, dass ich mir Foto­tuto­rials anschaue.

Bilder gewinnen zusehends an Bedeutung. Kaum ein Ereignis, das nicht bildlich festgehalten wird. Wie erleben Sie das?

Ich spüre das vor allem insofern, dass sich das Interesse des Publikums verändert hat. Die Leute wollen nicht nur das Endprodukt sehen, sondern auch seine Entstehungsgeschichte. Deshalb ­trage ich heute zu meiner ganzen Ausrüstung auch immer eine ­Go-Pro-Actionkamera bei mir, um das Making-of festzuhalten und danach über die Social-Media-Kanäle zu jagen.

Können Sie denn von Ihrer Arbeit leben?

Ja, ich bin in der glücklichen ­Lage, dass es bis jetzt immer ­gereicht hat. Allerdings weiss ich nie genau, wie viel Geld am Monatsende auf meinem Konto sein wird. Zudem ist es nicht so, dass ich meinen Lebensunterhalt nur mit der Sportfotografie verdiene. Werbung, Reportagen, Produktfotos, Event, Architektur- und Innen­aufnahmen, People-Geschichten sowie kleinere Filmprojekte gehören ebenfalls zu meinem abwechslungsreichen All­tag dazu. Im Moment arbeite ich zudem an einem Kunstbildband in Schwarzweiss für die Chemie Uetikon, als Erinnerungsstück. Das Unternehmen wird 2018 schliessen.

Gibt es Projekte, die Sie in Zukunft gerne umsetzen würden?

Oh ja, ich habe sehr viele Ideen im Kopf. Die Fotografie ist ein unerschöpflicher Spielplatz. In den nächsten ein bis zwei Jahren würde ich beispielsweise gerne eine Vernissage über meine Bilder von Rapperswil-Jona machen, die meine Heimatstadt mit all ihren Vorzügen und aus teils unbekannten Perspektiven zeigt.

(zsz.ch)