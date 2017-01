Der Stadtrat liebäugelte bereits im Herbst mit Olympia

Es klingt ein bisschen wie im Märchen: Falls die Zwinglistadt dem Werben Graubündens um eine gemeinsame Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2026 widersteht, könnte die Rosenstadt zum Handkuss kommen.

Dieser Gedanken machte bereits vergangenen Herbst im ­damaligen Stadtrat die Runde, wie sich nun zeigt. Demnach habe die Exekutive dieses Thema aufgegriffen, als «Zürich sich kaprizierte», wie Erich Zoller, ehe­maliger Stadtpräsident von ­Rapperswil-Jona (CVP), sagt. «Damals kam bei uns die Idee auf, in Rapperswil-Jona einen Teil der Olympischen Winterspiele durchzuführen.» Der Stadtrat sei einheitlich der Meinung gewesen, das Thema müsse weiterverfolgt werden: «Wir fanden, es lohne sich, eine allfällige Olympia­beteiligung genauer anzuschauen», sagt Erich Zoller.

«Olympiawürdige» Anlagen

Die Stadtregierung beschloss, beim Kanton Graubünden ihr Interesse anzumelden. Am 1. Dezember 2016 teilte sie der Regierung des Kantons Graubünden ihr Interesse mit und nannte explizit die Eishalle Lido, die sich gut für die Olympischen Winterspiele eignen würde. Das bis dahin um ein Ausseneisfeld erweiterte Stadion werde in einem «super Zustand» sein, ist Zoller überzeugt. «Das Stadion wäre definitiv olympiawürdig.» Konkret will die Stadt zwischen St.-Galler-Kantonalbank-Arena und See ein Eisfeld in einer Traglufthalle und ein Ausseneisfeld bauen. Die Bevölkerung stimmte dem Bau des temporären Ausseneisfeldes im vergangenen April zu. Über den Millionenbaukredit zur ­Modernisierung des gesamten Areals befindet das Stimmvolk voraussichtlich diesen Herbst.

Eine Mitkandidatur für die Olympischen Winterspiele 2026 wäre touristisch für Rapperswil-Jona und die ganze Umgebung ein gutes Signal, sagt Zoller. «Die Stadt würde mit einem Schlag ‹auf die Landkarte gesetzt›», ist der ehemalige Stadtpräsident überzeugt. Mit einem Megaevent wie den Olympischen Spielen würde «die Perle am See» weltweit wahrgenommen. «Das hätte eine längerfristige Aussenwirkung», glaubt Zoller.

Bevor das Märchen weitergeträumt werden kann, müssen am 12. Februar erst einmal die Stimmberechtigten von Graubünden über die Olympischen Spiele befinden. (Zürichsee-Zeitung)