Der Stadtarchivar mit dem Schalk im Nacken

Er hat sie alle in den Händen gehalten: den berühmten Schirmbrief von 1464, in dem die Stadt Rapperswil von den vier Orten Uri, Schwyz, Unterwalden und Glarus als zugewandter eidgenössischer Ort anerkannt wird. Oder den Freiheitsbrief von König Sigismund aus dem Jahr 1415, der Rapperswil die Unabhängigkeit von Habsburg bescheinigt.

Das spannendste Dokument, das Markus Thurnherr in seiner Zeit als Stadtarchivar unter die Augen kam, ist ein Tagebuch aus dem Jahr 1656. Geschrieben hat es Stadtschreiber Johann-Peter Diet­rich. Während fünf Wochen protokolliert er minutiös die letztlich erfolglose Belagerung Rapperswils durch den Zürcher General Hans Rudolf Werdmüller und dessen Truppen. Dietrich schreibt beispielsweise auf, was die Zürcher alles kaputtmachen, unter anderem eine Weintrotte im Wert von 3500 Gulden. Nach dem Sieg über die Zürcher gehen die Rapperswiler auf grosse Betteltour, und sowohl der Papst als auch der russische Zar zahlen ­etwas an den Schaden.

Unter weissem Neonlicht

Markus Thurnherr, der von sich sagt, er sei immer schon geschichtsbegeistert gewesen, hat den Kopf voller solcher Geschichten. Wer mit ihm auf eine Stadtführung geht, kommt aus dem Staunen und aus den Aha-Erlebnissen kaum heraus. Zu jedem Brunnen, zu jeder Ecke in der Altstadt weiss er Spannendes zu erzählen. Der Ort, wo die historisch wertvollen Dokumente aufbewahrt werden, das Stadtarchiv, präsentiert sich im Gegensatz ­dazu komplett unspektakulär. Ein kahler, nüchterner Raum unter dem Rathaus, mit weis­sem Neonlicht und einer Temperatur, die einen auch im Sommer frösteln lässt. Darauf angesprochen, antwortet Thurnherr mit dem ihm eigenen trockenen Humor: «Schön muss das Archiv nicht sein, aber sicher.»

Damit will er allerdings nicht sagen, dass er Angst um die jahrhundertealten Dokumente hat, im Gegenteil. Das Pergament sei von derart tadelloser Qualität, dass man es gefahrlos ein- bis zweimal im Jahr herausnehmen und zeigen dürfe. Immerhin hätten die Schriften vor dem Bau des Archivs im Jahr 1998 jahrhundertelang im Rathausturm überlebt, und das bei Temperaturen von minus 10 bis plus 35 Grad.

Sieben Bundesordner

Mit dieser gelassenen, offenen Haltung hat Thurnherr 1999 bei seinem Amtsantritt eine Zeitenwende eingeläutet. Seine Vorgänger sahen es als ihre Aufgabe an, das Archiv vor zu vielen neugierigen Blicken zu schützen. Je weniger Leute kamen, desto besser. Thurnherr dagegen nahm auch mal ein Dokument nach oben in den Rathaussaal und zeigte es den Leuten während einer Museums­nacht. Vor allem aber öffnete er die Türen für alle, die kommen wollten. Für den Maturanden, der etwas über die Rappers­wiler Trinkwasserversorgung wissen wollte, für die Geschichts­studentin, die den ­Alten Zürichkrieg untersuchte, für Scharen von Familienforschern. Unter diesen gab es gar manchen Fanatiker. Thurnherr erinnert sich an einen Mann aus Schaffhausen, der jeweils mit sieben Bundesordnern im Koffer anreiste, um mehr über ein Familienmitglied mit Rapperswiler Wurzeln herauszufinden.

Seit der Stadtarchivar in monatelanger Arbeit die 7000 Fotos der städtischen Sammlung beschriftet und digitalisiert hat, kommen vermehrt auch Journalisten, die ihre Artikel mit einem historischen Bild illustrieren möchten.

Dem Verkehr sei Dank

Thurnherrs Nachfolger als Stadtarchivar ist Mark Wüst, der Kurator des Stadtmuseums. Damit rücken Archiv und Museum noch ein Stück näher zusammen, was laut Thurnherr unbedingt Sinn macht. Er selber wird sich nach wie vor im Team der Stadtführer engagieren. Als solcher wird er weiterhin so manches historische Faktum, aber auch so manche Anekdote zu den touristischen Leuchttürmen Schloss, Rat­haus und Altstadt zum Besten geben. Die Stadtführungen seien stark auf Rapperswil fokussiert, räumt er ein. «Die Auswärtigen wollen halt die Altstadt sehen.» Dass die Joner darüber bisweilen etwas frustriert sind, kann der Stadtführer verstehen. Zu Themen wie Industrialisierung oder Steinbrüche gebe es jedoch auch interessante Führungen in Jona.

Und was sagt der exzellente Stadtkenner zu dem Thema, das ­alle und jeden in der Stadt ­beschäftigt, zum Verkehr? Da ist sie wieder, die Thurnherr’sche Lakonik: Rapperswil sei überhaupt nur wegen des Verkehrs entstanden – weil man hier den See überqueren konnte. (Zürichsee-Zeitung)