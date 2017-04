Der Schiffszuschlag wird in der Altstadt erneut zum Gutschein

Der 1. Mai ist im Kanton St. Gallen kein Feiertag. Dies im Gegensatz zum Nachbarkanton Zürich, wo Büros und Geschäfte geschlossen bleiben und Arbeitnehmer einen freien Tag ein­ziehen können. Von diesem ­Umstand wollen Läden und Restaurants in der Rapperswiler Alt­stadt profitieren. Sie wollen ­möglichst viele Zürcherinnen und Zürcher in die Rosenstadt locken, wo sie flanieren, einkaufen und sich verpflegen sollen.

Dafür wiederholen die Organisationen Einkaufsziel Rapperswil-Jona und Gastliche Altstadt zusammen mit Rapperswil Zürichsee Tourismus ihre Fünfliberaktion, mit der sie im vergangenen Dezember schon einmal auf sich aufmerksam gemacht haben. Seit dem damaligen Fahrplanwechsel müssen Passagiere auf allen Schiffen der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft einen Zuschlag von fünf Franken auf ihr Billett bezahlen. Der Schiffsfünfliber wurde vom Kantonsrat zur Entlastung der angespannten Zürcher Finanzlage eingeführt.

Fast alle haben offen

Wer am 1. Mai mit einem Schiff nach Rapperswil fährt, erhält beim Aussteigen einen Gutschein über fünf Franken. Wenn der Besucher in einem Geschäft oder in einem Restaurant mehr als 50 Franken ausgibt, wird der Fünf­liber als Rabatt angerechnet. Im Dezember sei die Altstadt nicht gerade überschwemmt worden von Besuchern mit Gutscheinen, sagt Lucia Studerus Widmer, Präsidentin von Einkaufsziel Rapperswil-Jona. Das Echo in der Presse sei aber sehr gut gewesen. Deshalb haben sich die Initianten entschlossen, die Aktion künftig zweimal im Jahr durchzuführen.

Weil der 1. Mai heuer auf einen Montag fällt, bedeutet der Fünf­libertag für all jene Geschäfte einen Zusatzaufwand, die sonst an diesem Tag geschlossen sind. «Fast alle nehmen diesen Aufwand auf sich und haben offen», freut sich Lucia Studerus. Die Fünfliberaktion gilt in über hundert Läden und Restaurants. Sie ist mit dem Zürcher Verkehrsverbund abgesprochen. Gutscheine, die nicht am 1. Mai eingelöst werden, verfallen.

Die Geschäfte sind frühlingshaft mit Blumentaschen dekoriert. Viele Läden wollen darüber hinaus eigene Aktionen anbieten. Die fünf Franken Rabatt gehen auf Kosten der Laden- und Restaurantbesitzer, wie Studerus erklärt. «Aber ihnen bleiben ja mindestens 45 Franken in der Kasse.» Die übrigen Kosten teilen sich Einkaufsziel Rapperswil-Jona und Gastliche Altstadt je zur Hälfte. Unterstützt werden sie mit einem Beitrag von Rapperswil Zürichsee Tourismus. Zu bezahlen sind etwa Druckkostenfür die Gutscheine, Werbung und eine Entschädigung für die Studentinnen, welche die Gutscheine am Schiffssteg verteilen. (Zürichsee-Zeitung)