Der Rollstuhl, der beim Tür öffnen hilft

Ein Rollstuhl mit elektrischem Allradantrieb, der Treppen hochsteigt und beim Türöffnen hilft. Was futuristisch tönt, wird dieser Tage an der Hochschule für Technik Rapperswil (HSR) getestet und optimiert. Das 14-köpfige Team HSR Enhanced, bestehend aus Studenten und Ingenieuren des HSR Forschungsinstituts für Mechatronik und Laborautomation, hat das ambitionierte Gefährt eigens für den Cybathlon Anfang Oktober gebaut. Am ­Cybathlon, organisiert von der ETH ­Zürich, messen sich Menschen mit körperlichen Behinderungen, unterstützt von neuester Technik, in sechs verschiedenen Disziplinen. Einen solchen Wettkampf hat es weltweit noch nie gegeben. Ziel der Veranstaltung ist es, wissenschaftlichen Fortschritt mit Unterhaltung für den Zuschauer zu verbinden.

Technik trifft Unterhaltung

Im Schluefweg in Kloten, wo norma­ler­weise Eishockey gespielt wird, werden die Athleten mit Rückenmarkverletzungen am 8. Oktober mit neuartigen Roll­stühlen Treppen überwinden oder mit modernsten Prothesen ihre Geschicklichkeit und Schnelligkeit beweisen. Angemeldet sind ­Teams aus der ganzen Welt. Es gibt Parcours mit Beinprothesen, Armprothesen, robotischen Exoskeletten, ein Fahr­rad­rennen mit elektrischer Muskelstimulation, ein gedankengesteuertes virtuelles Rennen und eben motorisierte Rollstühle. Die Hindernisse fokussieren ganz bewusst auf Aufgabenstellungen, die aus dem täglichen Leben bekannt sind. «Unser Rollstuhl soll nicht nur am Wettkampf erfolgreich sein. Wir machen beim ­Cybathlon mit, damit wir Menschen mit Behinderungen helfen können, Alltagspro­bleme besser zu bewältigen», sagt Prof. Christian Bermes, Leiter des Teams HSR Enhanced.

Am Fortschritt teilhaben

Wenn es dann am Wettkampftag dar­um geht, den Parcours so schnell wie möglich zu bewältigen, haben die Ingenieure keinen Einfluss mehr auf das Geschehen. Dann liegt alles in den Händen ihres Piloten Florian Hauser. Der gelernte Maurer ist seit zwei Jahren querschnittgelähmt. Ein Bekann­ter hat ihn den HSR-Ingenieuren vorgeschlagen. Als er angefragt wurde, für sie am Cyb­athlon zu starten, musste Hauser nicht lange überlegen. «Ich freue mich, am Fortschritt teilhaben zu dürfen. Das ist besser, als einfach nur zu warten, bis jemand etwas entwickelt», sagt der 27-Jährige.

Doch auch für das HSR-Team war die Pilotenwahl ein Glücksfall. «Da wir den Rollstuhl spezifisch auf den Piloten anpassen, wollten wir Flo­rian eng in die Entwicklung einbeziehen. Seine Rückmeldungen und Lösungsvorschläge waren deshalb Gold wert.» Zudem sei er ein super Fahrer, sagt Raphael Schröder, Ingenieur.

Noch ist der Rollstuhl nicht perfekt. Von den sechs Hindernissen im Parcours kann das mit Joy­stick und Handy-App gesteuerte Gefährt fünf problemlos meistern. «Bis jetzt haben wir uns auf das Treppensteigen und das Türöffnen fokussiert, da diese Hindernisse am meisten Punkte geben. Nur beim Slalom müssen wir noch ein bisschen tüfteln», sagt Christian Bermes. Am eigentlichen Wettkampf treten jeweils vier Piloten auf parallelen Bahnen gegeneinander an. Der Pilot, der die meisten Aufgaben in der kürzesten Zeit ausführt, gewinnt das Rennen.

Einfach nicht disqualifizieren

Finanziert wird das Projekt zu gros­sen Teilen von der HSR selbst. Um jedoch die Kosten von rund 150 000 Franken stemmen zu können, geht HSR Enhanced nun neue Wege. Neben Sponsoren soll auch die breite Öffentlichkeit für das Projekt gewonnen werden. Im Rahmen eines ­Crowd­funding können Gönner über Internet Kleinstbeträge stiften und werden dafür mit Tickets für den Cybathlon oder sogar einer Fahrt im Rollstuhl entlöhnt.

Da der Rollstuhl bereits voll fahrtüchtig ist, kann das Training für den Cybathlon beginnen. Die Hindernisse wurden eins zu eins nachgebaut und stehen in einem ­Foyer der Hochschule. Dass der Rollstuhl bereits einen guten ­Monat vor dem Wettkampf so weit ist, war für die Ingenieure Anfang Jahr kaum vorstellbar. «Da wir erst im Januar richtig ange­fangen haben, mussten wir zügig arbeiten. In dieser Zeit hat ­unser ­Team rund 3300 Arbeitsstunden in den Rollstuhl gesteckt», sagt Raphael Schröder. Einige ihrer Konkurrenten in der Rollstuhl-Disziplin hätten die Projekte bereits vor mehreren Jahren begonnen, verrät er.

Für Flo­rian Hauser ist das primäre Ziel am Cybathlon klar: alle Hindernisse meistern und einfach nicht disqualifiziert werden. «Die harte Arbeit des ­Teams mit einem Sieg zu belohnen würde mich freuen, nur kann ich das nicht versprechen», meint Hauser. Die Zeichen für ein starkes Resultat stehen aber gut: In einem gemeinsamen Training liess der Rollstuhl der HSR jenem der ETH in den meisten Hindernissen keine Chance. (Zürichsee-Zeitung)