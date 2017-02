Der Grossausbau am Spital Linth kann starten

Die Querelen im Vorfeld sind überwunden. Gestern hat das Spital Linth einen grossen Schritt in die Zukunft gemacht: Mit dem Spatenstich startet das Spital die zweite Etappe des Millionenausbaus. «Der heutige 8. Februar ist ein Freudentag in der bald 122-jährigen Geschichte unseres Spitals», sagte Urs Graf, Direktor des Spitals Linth in Uznach. Nach langem Warten und Bangen werde jetzt der überwältigende Volks­entscheid zum Ausbau umgesetzt.

Vollends neues Baugesuch

Denn bereits Ende 2014 hatte das St. Galler Volk der Vorlage in der Höhe von 98 Millionen Franken zugestimmt. Drei Einsprachen verhinderten den für August 2015 geplanten Baustart vorerst. Die Einsprecher befürchteten in erster Linie eine erhöhte Lärmbelastung bei steigenden Patientenzahlen. Aufgrund der Änderungen am Projekt musste ein komplett neues Baugesuch ein­gereicht werden. Das Vorhaben stand wieder ganz am Anfang.

Das kantonale Hochbauamt ging in seiner Funktion als Bauherrin auf die drei Einsprachen ein und passte das Baugesuch in vielen Punkten an. Vor allem bezüglich Lärm-, Geruchs- und Lichtimmissionen wurde mit den Anwohnern eine Lösung gesucht.

Im letzten Sommer ging erneut eine Einsprache gegen das neue Baugesuch des Spitals Linth ein. Erst als diese im Herbst zurückgezogen wurde, konnte der Ausbau definitiv geplant werden.

Vom Kanton zum Spital

«In den letzten Jahren haben sich nicht zuletzt durch den Druckder Politik die Spitäler von der Staatsgarantie zum selbstständigen Unternehmen gewandelt», sagte Graf vor dem Spatenstich. Er erwähnte, dass vor 15 Jahren im Spital Linth ein Defizit von fast 10 Millionen Franken durch den Kanton getragen werden musste. Heute erarbeite sich das Spital Linth eine Marge von acht bis zehn Prozent.

Dies sei auch nötig, weil zu Jahresbeginn ein weiterer wichtiger Schritt erfolgte: «Die Immobilien wurden unserem Spital übertragen, die entsprechend finanziert und abgeschrieben werden müssen», führte der Spitaldirektor aus. In der ersten Bauphase wird eine Rettungsgarage mit Büros und Werkstätten für den Unterhalt gebaut. Abgeschlossen wird der Ausbau im Frühling 2021.