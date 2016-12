«Das Geissebei werde ich am meisten vermissen»

Ihre Zeit als Stadtpräsident von Rapperswil-Jona geht bald zu Ende. Was müssen Sie unbedingt noch erledigen?

Es gilt, sämtliche Dossiers für die Amtsübergabe an meinen Nachfolger Martin Stöckling (FDP) vorzubereiten. Dann werde ich eine ganze Reihe Mitarbeitergespräche erfassen und Zwischenzeugnisse verfassen. Da ich relativ viele direkt Unterstellte habe, ist das zeitintensiv. Und es ist diesmal auch besonders wichtig, weil es das letzte Mal ist.

Der Wahlkampf ums Stadtpräsidium war gehässig. Auch Sie haben nach dem ersten, für Sie enttäuschenden Wahlgang gegen Ihre Stadtratskollegen ausgeteilt. War eine gute Zusammenarbeit überhaupt noch möglich.

Ausgeteilt würde ich nicht sagen. Ich habe nur gesagt, sie hätten mich im Regen stehengelassen. Mit Blick auf die Amtsgeschäfte darf der Bürger von einem Behördenmitglied professionelles Verhalten erwarten. Da haben persönliche Befindlichkeiten keinen Platz. Insofern funktionierte die Zusammenarbeit sehr wohl.

Die Parteien haben im Wahlkampf keine gute Visitenkarte abgegeben. Der jahrzehntelange Schulterschluss zwischen CVP und FDP ist in die Brüche gegangen. Sind Langzeitschäden zu befürchten?

Die Parteien haben sich tatsächlich nicht geschickt verhalten. Das war nicht im Interesse der Stadt. Sie müssen sich nun zusammenraufen und versuchen, wieder eine gemeinsame Plattform zu finden.

Monatelang standen Sie unter Beschuss: Ungereimtheiten rund um die Kesb (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde), mangelnde Information oder Führungschwäche wurden Ihnen vorgeworfen. Müssen Politiker heutzutage eine dickere Haut haben als früher?

Wenn man ein öffentliches Mandat übernehmen will, braucht es schon eine dicke Haut. In meinem Fall wurde das aber deutlich überstrapaziert.

Was überwiegt denn nun für Sie, wenn Sie dem Amtsende entgegenblicken? Wehmut oder Erleichterung?

Man sollte stets das Schöne in Erinnerung behalten. Und es gibt aus der Zeit in Rapperswil-Jona viele schöne Erinnerungen. Die nehme ich mit - und freue mich auf eine neue Aufgabe.

Welche schönen Erinnerungen sind das?

Zuallererst einmal die Fasnacht. Die werde ich sehr vermissen. Wer mich kennt, weiss, wieviel Spass mir die Auftritte als Hauptperson am Rapperswiler Fasnachtsanlass «Geissebei» und am Joner «Wurstchranz» bereitet haben. Wenn es mir sonst nicht so liegt, mich an vorderster Front zu produzieren – an der Fasnacht bereitete es mir stets grosses Vergnügen. Gut möglich, dass ich in der Fasnachtszeit wieder mal zu Gast bin in Rapperswil-Jona. Natürlich gibt es noch viel Schönes mehr. Ich denke da zum Beispiel an die Einweihung des neuen Joner Bus- und Bahnhofs, als ich einen Zug taufen durfte. Oder viele eindrückliche kulturelle Anlässe. Und die Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern, die mich fachlich und persönlich immer unterstützt haben.

«Man soll stets das Schönste in Erinnerung behalten.»Erich Zoller

Sind Sie auch erleichtert?

Natürlich. Die medialen Angriffe in der Gratsizeitung «Obersee Nachrichten» zogen sich über Monate hinweg. Los gings im März mit den Vorwürfen zur Kesb. Da will ich aber nicht weiter ausholen. Ich bin Berufs-Optimist und hoffe stets, dass es gut kommt. Und so kam es ja dann auch, dank meiner Wahl zum Gemeindepräsidenten von Quarten.

Würden Sie im Nachhinein etwas anders machen?

Ich würde stetiger informieren über die laufenden Projekte und die Medien regelmässig einladen.

Blicken wir auf Ihre politische Arbeit zurück. Worauf sind Sie besonders stolz?

Es gibt in jedem Aufgabenbereich Dinge, die gelungen sind. Nur sind einige offenbar nicht überall durchgedrungen. Müsste ich etwas herausgreifen, wäre das Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben in der Stadt. Zum Beispiel im Gebäude «Cube» an der Schlüsselstrasse, oder der Chip-Hersteller AMS, der zwar schon hier war, nun aber auch an einem neuen Standort in der Stadt ausbauen wird.

Das waren die Erfolge. Welcher Misserfolg schmerzt am meisten?

Misserfolge in dem Sinne, dass der Stadtrat mit Anträgen an Bürgerversammlungen gescheitert wäre, gibt es keinen einzigen. Offenbar ist es aber nicht gelungen, den Bürgern zu vermitteln, dass sehr viel bewegt wurde in dieser Stadt. Das bedauere ich.

Das tönt verbittert.

Ich bin nicht verbittert. Bloss erstaunt, dass die Meinungsbildung durch eine Zeitung derart beeinflusst werden kann.

Welche Probleme gibt es für Ihren Nachfolger zu lösen?

Den grossen Wurf in Sachen Verkehr. Und die Auseinandersetzung mit einer sehr skeptischen Bevölkerung, was das Bauen anbelangt. Weiter sind es das Pflegezenturm Schachen und die verschiedenen Projekte im Lido. Und dann das politische Klima, das es wieder ins Lot zu bringen gilt.

Was wünschen Sie Rapperswil-Jona für die Zukunft?

Dass sich die Stadt nicht mies reden lässt. Sie ist gut aufgestellt und hat gute Perspektiven.

Bislang war unklar, ob Sie die Abwahlversicherung beanspruchen werden, um die Lohndifferenz auszugleichen.

Dazu kann ich noch immer nichts sagen. Wahrscheinlich hatte die Versicherung noch gar nie einen solchen Fall.

Werden Sie das Geschehen in Rapperswil-Jona nach Jahresende weiterverfolgen?

Ganz bestimmt. Natürlich auch, was die Kesb-Klage der Stadt gegen die «Obersee Nachrichten» anbelangt.. (Nimmt einen blauen Ordner vom Gestell). Wenn das publik wird, ist klar, dass die Kesb-Behörde korrekt gehandelt hat und die Berichterstattung der «Obersee Nachrichten» skandalös war .

Anfangs Jahr geht es für Sie nahtlos nach Quarten. Was erhoffen Sie sich von diesem Wechsel?

Ich freue mich ganz einfach. Ich habe zur Gemeinde einen engen beruflich und persönlichen Bezug. Unzählige Ferien verbrachte ich in den Flumserbergen (gehört teilweise zu Quarten, Red.), und beruflich war ich 15 Jahre rund um den Walensee tätig. Und es gibt dort einfach alles, was ich für meine Hobbies wandern, Ski fahren und schwimmen brauche. Nur das Wasser ist ein paar Grad kälter als im Obersee (lacht).

Haben Sie in Quarten denn schon ein Domizil gefunden?

Noch kein definitives. Ich werde im neuen Jahr sofort dorthin ziehen. Um eine gute Lösung für die ganze Familie zu suchen, lassen wir uns mehr Zeit. (Zürichsee-Zeitung)