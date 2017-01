Das Geheimnis des Königskuchens

Das Wichtigste am Dreikönigstag ist eindeutig der Königskuchen. An keinem anderen Tag ist Essen mit solcher Spannung verbunden: Wer beisst auf den kleinen König aus Kunststoff und wird somit zum Herrscher für einen Tag? Doch wie kommt der König überhaupt in den Kuchen? In der Bäckerei Wick in Jona wird das Geheimnis am Tag vor dem Dreikönigstag gelüftet.

Am Anfang steht der Teig

Bevor auch nur an den König gedacht wird, muss natürlich der Teig hergestellt werden. 30 Kilogramm des süssen Hefeteigs werden auf einmal hergestellt, erklärt Produktionsleiter Ueli Steiner. Der Teig wird von der Maschine eine Viertelstunde lang gut durchgeknetet. Die Rosinen fügt Steiner kurz vor Schluss hinzu, ansonsten würden sie durch das Kneten zerdrückt. Wenn der Teig sich in eine fast durchsich­tige Schicht auseinanderziehen lässt, hat er die richtige Plasti­zität, wie der Fachbegriff heisst, erreicht und ist fertig. Dann schnappt sich Steiner einen Armvoll Teig und trägt ihn zum Tisch.

Während er den Teig in schnellem Tempo zerteilt, erzählt er, dass er bereits seit Mitternacht in der Backstube steht, also schon ganze neun Stunden. Um diese Jahreszeit gebe es immer extra viel zu tun. Die Bäckerei Wick produziert mehrere Tausend Königskuchen pro Jahr. Nach dem 6. Januar lässt die Arbeit zum Glück ein wenig nach, und Steiner muss nicht mehr ganz so lange auf den Beinen bleiben.

Das erste Stück des Kuchens, das geformt wird, ist der Mittelteil. Er ist leicht grösser als die restlichen Stücke. Dazu klopfen die Bäcker den soeben zerteilten Teig flach und legen ihn auf eine Form, in welcher 14 Einbuchtungen angebracht sind. Dann schieben sie das Ganze in eine Maschine, wo es quasi geschüttelt wird. Wenn der Deckel der Maschine angehoben wird, liegen da 14 perfekt geformte Mittelstücke. All die Stücke von Hand zu formen, würde viel zu lange dauern, sagt der Produktionsleiter.

Ein König für jeden Kuchen

Wie sich herausstellt, ist in den Kuchen der Bäckerei Wick der König garantiert nie im Mittelstück. Die Bäcker arbeiten ihn immer in die äusseren Stücke ein, erklärt Steiner. Das geschieht, nachdem diese Stücke auf die gleiche Art und Weise hergestellt wurden, wie ihre grösseren Nachbarn. Steiner drückt einen der typischen weissen Könige in jedes Stück. Dann wird jedes Exemplar noch einmal von Hand geknetet, um den König tief einzuarbeiten. So ist es tatsächlich unmöglich zu sehen, wo sich der König befindet. Es bleibt einem wirklich nichts anderes übrig, als sich auf das Glück zu verlassen.

Die Mitarbeiter der Bäckerei Wick stellen sicher, dass sich auch tatsächlich in jedem Kuchen einer der begehrten Könige befindet. Darum wird zu jedem Mittelteil als Erstes ein Seitenstück mit König hinzugefügt, bevor mit der Produktion der königslosen Stücke überhaupt begonnen wird. So gibt es garantiert kein Durcheinander. Wenn aber ein Kunde mehrere Könige im Kuchen wünscht, damit es nicht zum Familienstreit kommt, kann auch dieser Wunsch erfüllt werden. Manchmal würden sogar Kuchen ohne König bestellt, meint Ueli Steiner: «Es gibt alles.»

Eine süsse Verzierung

Wenn der Kuchen zusammengesetzt ist, lassen ihn die Bäcker ein wenig aufgehen, bevor er in den Kühler kommt. Der Königskuchen wird nämlich erst in der Nacht auf den 6. Januar gebacken, damit er auch ganz sicher frisch ist. Vor dem Backen werden noch Mandeln und Hagelzucker auf den Kuchen gestreut. Für den Kuchen mit Schokoladeanstelle von Rosinen gibt es nur Zucker. So unterscheiden sich die verschiedenen Variationen durch die Verzierung, was es für die Verkäuferinnen einfacher macht. Ist der Kuchen fertig gebacken, wird er zusammen mit einer Krone in eine Tüte verpackt und hinter der Theke platziert, wo er bald von Möchtegernkönigen gekauft wird. (Zürichsee-Zeitung)