Damit sich keine Frau unwohl fühlt

Die Blicke kennt sie zur Genüge. Es gibt Menschen, die Manuela Parkel nur kurz in die Augen schauen – danach fällt ihr Blick auf ihren Brustbereich. Es sind verstohlene Blicke, weil das Gegenüber weiss, dass sie Brustkrebs hatte, dass sie operiert ­wurde, dass ein Teil der Brust ­entfernt werden musste. Unangenehm seien solche Momente, sagt sie. Vor allem, weil sie sich früher in solchen Situationen ­unsicher fühlte, Angst hatte, dass man optisch etwas erkennen könnte, und sie sich kaum traute, eine enge Bluse zu tragen.

Heute gehören diese Tage der Vergangenheit an. Manuela Par­kel, 50-jährig, kurze Haare, eine offene Bluse über dem ­T-Shirt, hat ihre Wohnung zu einem kleinen Nähatelier gemacht. Zwei Nähmaschinen, mehrere Fadenrollen und ein Massband fallen ins Auge, auf dem Arbeitstisch liegen mehrere Büstenhalter. Die Jonerin entwirft massgeschneiderte Dessous speziell für Frauen, die nach einer Brustkrebsoperation Mühe haben, passende Wäsche zu finden. So hat sie es selber erlebt, als sie vor einigen Jahren erstmals nach der Operation einen Unterwäscheladen ­betrat. BHs «ab Stange» passen danach den meisten Frauen nicht mehr, weiss sie. Weil nach der Operation oft eine Brust kleiner ist als die andere, suchen betroffene Frauen vergeblich nach ­etwas, das richtig sitzt und gleichzeitig das fehlende Volumen kaschiert. «Viele Frauen kaufen dann ein viel zu grosses Modell, mit dem sie sich später unwohl fühlen», erzählt sie.

Praktisch, aber unschön

Die Brustkrebspatientinnen, die Manuela Parkel aufsuchen, sind in der Regel zwischen 50 und 70 Jahre alt: Es sind Frauen mit Brustprothesen und solche, denen ein Teil der Brust entfernt werden musste. Vor allem Letzteren fehle es an Anlaufstellen, um sich in Sachen Unterwäsche bera­ten zu lassen. Frauen mit einer Prothese hätten es einfacher, einen BH zu finden. Für sie gibt es Spezialanfertigungen. Wobei diese oft einfach praktisch, nicht aber besonders schön seien. So «eingepackt» sehe das manchmal aus, sagt sie. «Durch die ­Maschen» fallen ihrer Meinung nach jene Frauen, bei denen die Brust teilweise erhalten werden konnte. Ihnen hilft Manuela Parkel mit Einlagen, mit eingenähten Taschen, und indem sie auch mal den Bügel eines BHs aufdehnt. Millimeterarbeit sei das, schmunzelt sie. Die Feinarbeit hat sie in Nähkursen und von Lingerie­spezialisten gelernt.

Mit der Krebsliga vernetzt

Weil sie selber Ähnliches durchgemacht hat wie viele der Frauen, die zu ihr kommen, kennt ­Manuela Parkel deren Bedürf­nisse. Inzwischen hat sie sich einen kleinen Kreis an Stammkundinnen aufgebaut und arbeitet mit dem Brustzentrum Seefeld in Zürich sowie dem Spital Winterthur zusammen. Auch die Krebsliga hat sie in die Liste ihrer Dienstleister aufgenommen.

Grundsätzlich stehe ihr Nähatelier aber nicht nur Frauen mit Brustkrebsleidensgeschichten offen. Auch Frauen mit ana­tomischen Asymmetrien oder Frauen, die Freude hätten, einen massgeschneiderten BH mitzugestalten, seien willkommen.

Sich nicht mehr schämen

Zum Schluss wählen die Frauen bei Manuela Parkel Farbe, Material und Details wie St. Galler Stickereien für ihre Unterwäsche. Schliesslich soll es hübsch aus­sehen, sagt sie, und erzählt von einer 70-jährigen Kundin, die mit einem feuerroten BH ihr Atelier verliess. Strahlend und voller Selbstbewusstsein. Das sei ihr wichtig: dass sich Frauen wieder wohl fühlen und auch nach einer Brustoperation irgendwann wieder unbesorgt ein enges T-Shirt tragen oder in die Badi gehen können. Ohne sich zu schämen oder sich vor neugierigen Blicken zu fürchten. ()