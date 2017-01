Charles Vögele kündigt 100 Mitarbeitern

Pfäffikon SZ Die italienische Sempione Retail AG hat ein Übernahmeangebot für Charles Vögele gemacht. Der Name des Schweizer Modehändlers könnte bald verschwinden. Mehr...

Regionalwirtschaft Die Traditionsmarke Charles Vögele verschwindet nach über 60-jährigem Bestehen von der Bildfläche. Der Verkauf der seit Jahren kriselnden Textilgruppe an die italienische Sempione Retail ist perfekt. In der Konzernzentrale in Pfäffikon dürfte es zu einem Personalabbau kommen. Mehr...