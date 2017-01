Brücken bauen für Menschen aus Afrika

Die Geschichte des Afrikavereins Rapperswil-Jona ist auch die Geschichte von Joséphine Niyikiza. Sie beginnt 1994 mit der Flucht vor dem Bürgerkrieg in Ruanda, handelt von einer Odyssee durch Zentralafrika und einem Unfall, der eine Familie auseinanderreisst. Heute, viele Jahre später, hat die 36-Jährige fernab von Afrika Fuss gefasst, lebt mit ihrem Mann und den drei Söhnen in Jona, spricht fliessend Deutsch. Doch der Weg dahin war kein einfacher.

Die Frau mit den schwarz-roten Locken, das merkt man schnell, ist eine Kämpferin, eine Powerfrau. «Wenn sich Joséphine etwas in den Kopf setzt, zieht sie das auch durch», sagt Madeleine Greuter. Die Jonerin ist eine enge Freundin und hilft im Vorstand des Afrikavereins Rapperswil-Jona mit. Den Verein hat Joséphine Niyikiza vor drei Jahren gegründet, weil sie Menschen aus Afrika helfen will, sich am Obersee zurechtzufinden und schneller zu integrieren. Sie sollen eine Anlaufstelle haben, einen Ort, an dem sie sich mit Gleichgesinnten austauschen können, einfach, unkompliziert, ungezwungen.

Schritt für Schritt integrieren

Einmal im Monat treffen sich die Mitglieder im Begegnungscafé im Neuhof Jona. Die Treffen sollen es ermöglichen, Vertrauen zu Menschen aus der Schweiz aufzubauen, Menschen, die einander zuhören. Sie sollen merken: «Hier ist jemand, der interessiert sich für meine Geschichte», bringt es Joséphine Niyikiza auf den Punkt. Denn Integration funktioniere nicht von heute auf morgen. Sie vergleicht es mit einem Kind, das Laufen lernt. Auch das gelinge Schritt für Schritt und mit jedem Tag ein wenig besser.

Der Austausch im Afrikaverein soll Schweizern und Zugewanderten vom Schwarzen Kontinent helfen, die Eigenheiten der anderen Kultur besser zu verstehen. Dadurch könnten Missverständnisse schnell aus dem Weg geräumt werden. Joséphine Niyikiza kennt verschiedene Beispiele – etwa rund ums Thema Essen. Für irritierte Gesichter könne eine einfache Frage sorgen: «Wie gross ist dein Hunger?» In der Schweiz sei eine solche Frage an die Gäste durchaus üblich, «bei uns aber ist das unhöflich». Man biete seinen Gästen an, was man eben gerade im Haus habe, und lieber zu üppig als zu wenig.

Auch beim Thema Geld sei sie schon in ein Fettnäpfchen getreten. Dass es heikel sei, einen Schweizer nach seinem Lohn zu fragen, habe sie sehr erstaunt. «Bei uns ist das kein Tabu, im Gegenteil.» Von ihren Landsleuten kenne sie es, dass man voller Stolz erzähle, wie viel man verdiene.

Der Afrikaverein Rapperswil-Jona ist in den letzten Jahrengewachsen – inzwischen sind es 42 Mitglieder aus 12 verschiedenen Ländern. Von den Afrikanern kommt die Mehrheit aus Eritrea, weitere sind aus Angola, Sambia, dem Kongo, aus Kenia, manchmal kommen auch Syrer zu den Treffen. Und: Auch Menschen aus Ländern ausserhalb Afrikas und der Schweiz seien willkommen, betont Niyikiza. Beispielsweise sind auch Tibeter im Afrikaverein vertreten. «Wir sind offen für alle Nationalitäten.» Das ist auch der Grund, warum die Mitglieder des Vereins an ihren afrikanischen Kochabenden durchaus auch mal libanesische oder tibetische Spezialitäten auftischen. Natürlich ohne vorher zu fragen, wie gross der Hunger der Gäste ist.

