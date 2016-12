«Brillante» Joner Weihnachtsbeleuchtung

Energieeffizienz ist ein Ziel der Energiestrategie des Elektrizitätswerkes Jona-Rapperswil AG (EWJR), aber auch die Energiestadt Rapperswil-Jona setzt sich für sparsamen Einsatz von elek­trischer Energie ein. Innerhalb von drei Jahren ist die Joner Weihnachtsbeleuchtung mit insgesamt 55 LED-Beleuchtungszylindern umgebaut worden. Brillant sei dabei nicht nur das Licht, das in die Strassen im Joner Kern geworfen wird, sondern auch das Energiesparergebnis, heisst es in einer Mitteilung des EWJR.

Wie Geschäftsführer Ernst Grossweiler vom EWJR erklärt, sind mit der umgerüsteten Weihnachtsbeleuchtung noch höhere Einsparungen an Energie und Kosten als geplant erzielt worden. Während 45 Tagen ist die Beleuchtung in Betrieb: Mit den alten Beleuchtungsmitteln wurde in dieser Zeit 42 700 kWh verbraucht, mit der neuen LED-Beleuchtung sind es nur noch 9300 kWh. Entsprechend tiefer fallen die Energiekosten aus, statt 5500 nur noch 1500 Franken. (past)