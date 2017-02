Bibliothek mit überregionaler Ausstrahlung

Die Bibliothek Uznach zieht Kunden von weitherum an. Sie kommen aus Schänis, Rapperswil-Jona, Amden oder Kirchberg. Insgesamt haben vergangenes Jahr Leser aus 23 verschiedenen Gemeinden den Weg in die Bibliothek des Städtchens gefunden. «Es ist unglaublich, aber wahr», freut sich die Bibliotheksleiterin Beatrice Lingg. Auch dies ist ein Grund dafür, dass die Bibliothek zufrieden auf das letzte Geschäftsjahr zurückschaut.

Die Bibliothek profitiere sicher von ihrer attraktiven Lage mitten im regionalen Knotenpunkt Uznach, meint Lingg: «Die Leute schauen nach dem Einkauf auch noch kurz bei uns vorbei.» Zudem stellen die Bibliotheksmitarbeiter sicher, dass der Bestand stets aktuell ist. So wurden letztes Jahr 400 neue Medien angeschafft, sodass das Angebot nun auf über 18’500 Stücke angewachsen ist. Aufgrund all dieser Faktoren konnten letztes Jahr 217 neue Kunden angelockt werden.

Die Ausleihzahlen bewegen sich etwa auf dem Vorjahresniveau. Damit ist die Bibliothek Uznach im kantonalen Vergleich auf Rang sechs von 45 Bibliotheken. Vor ihr liegen nur noch die grossen Bibliotheken, wie zum Beispiel jene in Rapperswil-Jona.

Gut besuchte Lesungen

Erfreulich sei auch die Besucherzahl bei den Anlässen in der Bibliothek, meint Lingg. «In einem Umfeld mit sehr vielen Angeboten schlagen wir uns erfolgreich.» Die Veranstaltungen seien beinahe immer voll gewesen.

Lob gab es für die Bibliothek Uznach dieses Jahr vom Kanton. Die Bibliothek wurde für ihr Angebot «Lesepate» für den St. Galler Bibliothekspreis nominiert. Dieser wir an Bibliotheken verliehen, die zukunftsweisende Projekte initiieren. In Uznach lesen Freiwillige jeweils eine halbe Stunde pro Woche mit Kindern, denen das Lesen sonst schwerfällt. «Es ist so herzig», schwärmt Lingg.

Weil die Bibliothek stetig wächst, hat sie sich letztes Jahr zum ersten Mal eine fünf Jahres-Strategie verschrieben. Erste konkrete Änderungen sind bereits ausgeführt worden. So wurden die Stellenprozente aufgestockt. Zudem wurde im Erdgeschoss eine zweite Abfragestation aufgestellt. Und wem sein Lieblingsbuch immer vor der Nase weggeschnappt wird, für den gibt es gute Nachrichten: Die Reservationsgebühren fallen seit Kurzem weg. (Zürichsee-Zeitung)