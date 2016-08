Bei Selbstunfall auf Dach gelandet

Der 30-Jährige Lenker war um 05:20 Uhr, aus Richtung Hinwil kommend, unterwegs in Richtung Reichenburg. Offenbar aus Unachtsamkeit geriet er in einer Linkskurve mit seinem Fahrzeug über den rechten Fahrbahnrand hinaus und touchierte einen Strassenpfahl. In der Folge versuchte der Autofahrer seinen Wagen durch starkes Gegenlenken wieder unter Kontrolle zu bringen. Dieser geriet jedoch ins Schleudern und überschlug sich schliesslich. Das Auto kam auf dem Dach liegend zur Endlage. Sanitäter der ausgerückten Regio144 stellten fest, dass sich der Mann keine Verletzungen zugezogen hatte. Am Wagen des 30-Jährigen entstand Totalschaden. (lm)