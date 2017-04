Bei Jörg geht es vorwärts

Nach den ersten Testfahrten in Portugal (22./23. März) hatte sich Kevin Jörg wenig begeistert gezeigt. Schuld war vor allem das extrem wechselhafte Wetter. Dieses erschwerte den Teams und ihren Piloten die Arbeit massiv und machte das Sammeln wertvoller Daten und Erkenntnisse fast unmöglich. Ganz anders ist die Gemütslage beim 21-Jährigen nach Abschluss der jüngsten Tests in Barcelona. «Wir haben einen guten Schritt vorwärtsgemacht», frohlockt der Weesner. Am Mittwochmorgen liess es Jörg zwar noch etwas vorsichtig angehen, umkurvte die Strecke, auf welcher Mitte Mai die neue Saison lanciert wird, lediglich 14-mal. Am Nachmittag und in den beiden Sessions am Donnerstag «frass» er dann aber fleissig Kilometer. Letztlich waren es 146 gezeitete Runden, wobei der Profi-Rennfahrer vom Walensee im 19 Autos umfassenden Feld die Ränge 11, 7, 7 und 15 belegte – mit Rückständen zwischen 0,5 und 3,6 Sekunden auf die jeweilige Bestmarke.

Gutes Teamwork

«Am Donnerstagnachmittag hatte ich keine frischen Reifen mehr zur Verfügung», erklärt Jörg den Leistungsabfall zum Ende hin. Um den Rang und die Zeiten ging es aber in erster Linie noch nicht. «Wir konzentrierten uns auf ‹Longruns›», erklärt der Weesner. In drei der vier Sessions habe er eine komplette Renndistanz abgespult – «und das ohne technische Probleme», was für die hohe Zuverlässigkeit seines neuen Boliden spreche, freut sich Jörg und ergänzt: «Das Auto fühlt sich auch viel besser an als noch in Portugal.» Die Verbesserungen kamen nicht zufällig. Im Anschluss an die Testfahrten in Estoril war Jörg zur Nachbesprechung nach Mailand zu seinem Team gereist. «Es fand ein reger gegenseitiger Austausch statt», erzählt der Weesner, welcher vor seiner zweiten Saison in der GP3-Serie und der ersten beim italienischen Rennstall Trident steht. Und ganz wichtig: Das Besprochene habe nun gut umgesetzt werden können.

Nächster Stopp: Valencia

Bereits kommende Woche (Dienstag/Mittwoch) steht für Kevin Jörg und sein Team der zweitletzte Vorsaisontest an. Ebenfalls in Spanien, aber rund 400 km weiter südlich, nahe Valencia. Auf einer Strecke allerdings, die nicht unter jenen acht figuriert, auf der die GP3-Serie 2017 gastiert. ()