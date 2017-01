Behörden schieben sich den Schnee gegenseitig zu

Es wäre eigentlich ganz einfach: Der Kanton ist für den Winterdienst auf den Kantonsstrassen zuständig, die Gemeinden für jenen auf den Trottoirs. In der Praxis zeigt sich aber, dass diese Trennung der Zuständigkeiten nicht allerorts funktioniert: In Kaltbrunn und Benken waren die Trottoirs am Dienstag fast durchwegs schneebedeckt, wie ein Augenschein vor Ort zeigt. An manchen Stellen türmte sich der Schnee hüfthoch. Der Grund: Die Räumung der Strassen führt dazu, dass der Schnee auf dem Trottoir gelagert werden muss — zumindest dort, wo die weisse Pracht nicht direkt ins Landwirtschaftsland hinausbefördert werden kann. In bebautem Gebiet bleiben die Schneemahden auf den Trottoirs liegen, bis die Angestellten des Strassenkreisinspektorats Schmerikon Zeit haben, diesen wegzuschaffen.

Zu wenig Platz für den Schnee

Die Schneemahden behindern nicht nur die Fussgänger selbst, sondern auch die Gemeinden, welche die Trottoirs nur teilweise räumen können. Für den Abtransport des Schnees fehlt ihnen die Kapazität, wie Nachfragen zeigen. Zudem müssen sie sich im Zuge eines sinnvollen Winterdienstes nach dem Kanton richten, da die Trottoirreinigung erst Sinn macht, wenn der Kanton die Strasse geräumt hat. Ein weiteres Problem ist der Mangel an Lagerflächen. Die Gemeinden können zwar selber den Schnee zur Seite schaffen, für den Abtransport ist aber der Kanton zuständig. Dieser führt die Schneemahden deshalb auf eigens dafür vorgehesehene Lagerflächen am Ricken oder bei Gommiswald.

Ungleiche Verhältnisse

Das Abtransportieren sei aufwendig und brauche Zeit, heisst es beim Strassenkreisinspektorat in Schmerikon. Mit vier im Einsatz stehenden Mitarbeitern sei es unmöglich, den Schnee sofort wegzuräumen. «Das Strassennetz im Linthgebiet ist relativ gross», sagt Leiter Ueli Steingruber. Seine Leute kontrollierten Strassenzustand und Schneemahden an den Trottoirs täglich. «Wir können aber nicht auf Knopfdruck den Schnee überall gleichzeitig wegräumen.» Das Strassenkreisinspektorat miete fürs Schneeräumen jeweils Lastwagen privater Firmen. Aus diesem Grund könne man nicht so rasch reagieren.

Es fällt auf, dass in Schmerikon die Trottoirs schwarzgeräumt, in Benken und Kaltbrunn jedoch tief verschneit sind. Grundsätzlich existiere beim Winterdienst kein fixer Gemeinden-Turnus, sagt Steingruber. «Wir bieten unsere Leute nach Bedarf auf.» Winterdienstzuständige der Gemeinden erzählen, es werde manchmal nur einmal in der Woche Schnee abtransportiert — selbst in einer winterlichen Woche wie dieser. Der Wintereinbruch zeigt: In Sachen Schneeräumung müssten Kanton und Gemeinden ihre Einsätze besser koordinieren. (Zürichsee-Zeitung)