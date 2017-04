Autounfall wegen Übermüdung

In der Nacht auf Sonntag ist ein 21-jähriger Automobilist auf der A53 verunfallt. Der junge Mann war um 01:10 Uhr mit seinem Wagen unterwegs in Richtung Hinwil, als er im Aspwaldtunnel infolge Übermüdung über die Gegenfahrbahn hinaus geriet. Das Auto übequerte die gesamte Strasse und fuhr die linksseitige Böschung hinauf. Dort drehte sich der Wagen um die Hochachse und kippte schliesslich auf die Seite. Der 21-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, am Fahrzeug entstand Totalschaden. (red/Kantonspolizei St. Gallen)