Autofahrer prallt in parkierte Autos und flüchtet

Laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen war der Autofahrer oder die Autofahrerin am Sonntag zwischen 2 Uhr und 11:50 Uhr in parkierte Autos an der Rickenstrasse gekracht. Der oder die Fahrerin dürfte von Gommiswald kommend in Richtung Uznach unterwegs gewesen sein, als er oder sie auf der Höhe eines Privatparkplatzes die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Das Fahrzeug prallte in der Folge erst in einen parkierten Audi, welcher in den rechts daneben parkierten Mercedes geschoben wurde. Schliesslich prallte der Lenker/die Lenkerin mit seinem/ihrem Fahrzeug ebenfalls gegen den Mercedes, bevor er/sie die Unfallstelle verliess, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Schaden von 5000 Franken

Der Sachschaden an den geschädigten Autos beläuft sich auf rund 5000 Franken. Das Verursacherfahrzeug ist in den auffallenden Farben Grün und allenfalls Orange. Personen, die Angaben zum Vorfall und/oder dem gesuchten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rapperswil-Jona, Tel. 058 229 57 00, zu melden. (past)