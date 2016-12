Auto stösst mit Bus zusammen – Frau wird verletzt

Rapperswil-Jona

Kollision zwischen Velofahrern

Ebenfalls am Donnerstag sind in Rapperswil-Jona auf der Rütiwiesstrasse ein 13-jähriger Velofahrer und eine 26-jährige Velofahrerin zusammengestossen. Letztere wurde dabei leicht verletzt.



Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, fuhr der 13-Jährige auf der Nelkenstrasse und beabsichtigte links auf die Rütiwiesstrasse abzubiegen. Die 26-jährige Frau war zur selben Zeit in Richtung St.Gallerstrasse unterwegs. Sie übersah dabei den abbiegenden, vortrittberechtigten 13-Jährigen, worauf sie Höhe Nelkenstrasse mit ihm zusammenstiess. Die beiden Velofahrer stürzten zu Boden. Die 26-Jährige verletzte sich beim Sturz leicht und wurde im Rettungswagen ins Spital gebracht. Der Jugendliche begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. (mst)