Auto geriet während der Fahrt in Brand – Totalschaden

Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch mitteilt, fuhr der 63-Jährige von Neuhaus kommend in Richtung Eschenbach. Um 16:10 Uhr auf Höhe Sekundarschulhaus sah er Rauch aus dem Motorraum aufsteigen und stellte sein Auto am Fahrbahnrand ab. Anwesende Drittpersonen bemerkten den Rauch und Feuer ebenfalls aus dem Unterboden des Autos austreten und konnten den Brand mit Handfeuerlöschern unter Kontrolle bringen.

Die ausgerückte Feuerwehr Eschenbach und die Ortsfeuerwehr konnten das Feuer schliesslich gänzlich löschen. Am Auto entstand Totalschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Ursache für den Brand dürfte ein technischer Defekt sein. (past)