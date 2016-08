Auto fängt während der Fahrt Feuer

Am Donnerstagmorgen, um 10 Uhr, hat ein Auto eines 24-jährigen Mannes an der Wattwilerstrasse in Ricken während der Fahrt Feuer gefangen. Der Brand konnte von zwei Feuerwehrmännern gelöscht werden, die zufälligerweise zivil vor Ort waren. Der Autofahrer war von Degersheim in Richtung Ricken unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Ricken bemerkte er Rauch im Innern des Fahrzeuges, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit. Zeitgleich blätterte Farbe von der Motorhaube ab und der Motor fing an zu stocken. Der 24-Jährige konnte das Auto von der Strasse weg auf den Parkplatz eines Hotels lenken, bevor der Motorraum komplett entflammte. Zwei Feuerwehrmänner, die zufälligerweise vor Ort waren, konnten den Brand mithilfe eines Feuerlöschers löschen, bevor die Feuerwehr Wattwil-Liechtensteig eintraf. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. (far)