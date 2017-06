Aus Hassan Ali wird im Deutschunterricht Roger Müller

«Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge . . .» Das wohl klischeehafteste Lied über die Schweiz erklingt im Feuerwehrdepot Ernetschwil – die Besucher müssen kichern. Derweil bewegen sich mehrere Migranten und ihre Deutschlehrer routiniert zur Musik, streichen sich über den Bauch und versuchen gleichzeitig mit der anderen Hand den Kopf zu tätscheln. Mit diesen Übungen sollen beide Hirnhälften aktiviert werden, damit beim Deutschunterricht voller Einsatz gegeben werden kann.

Es ist Besuchstag in der Quartierschule Gommiswald.In den Quartierschulen lernen Migranten Deutsch. Die Leitung übernehmen Freiwillige aus der Gemeinde. Um auch für andere Kommunen ehrenamtliche Lehrer anzuwerben, wurden Interessierte am Montag nach Gommiswald eingeladen, damit sie sich ein Bild von der Quartierschule machen konnten.

Auch Olympiada Starnberg aus Au hat den Weg ins Feuerwehrdepot gefunden. Sie war einst selbst politischer Flüchtling. Nun möchte sie den Migranten in ihrer Heimatgemeinde «die Hand reichen». Selbst spricht Olympiada Starnberg zehn Sprachen. Die meisten davon hat sie nicht im klassischen Unterricht gelernt, sondern «durch das Leben», wie sie sagt. Daher ist sie nach dem ersten Anschein von der Methode überzeugt, die in der Quartierschule angewandt wird.

Ein neues System

Die Schüler büffeln nämlich nicht Vokabeln und Grammatik wie in einem herkömmlichen Schulsetting. Stattdessen lernen sie wichtige Ausdrücke auswendig, die ihnen helfen, sich im Alltag durchzuschlagen. Die Lehrerin zeigt ein Bild, und die ganze Klasse ruft einstimmig: «Ich habe mich verlaufen.» Dazu passende Bewegungen: Die Schultern werden hochgezogen, ein Fingerwedeln signalisiert Laufen. Dann weiter zum nächsten Bild: «Das Formular ausfüllen.»

In der Quartierschule in Gommiswald wird im Deutschunterricht viel gelacht. Bild: Patrick Gutenberg.

Entwickelt hat die Methode das Projekt Liechtenstein Languages (Liela). Der Unterricht sei lustig und beinhalte viele Spiele, bestätigt Walter Noser von Liela den ersten Eindruck. «Man merkt gar nicht, dass man lernt.»

Ein spezieller Aspekt der Methode ist, dass alle Schüler und Lehrer einen neuen Namen erhalten. Und zwar durchwegs deutsch klingende Namen, wie zum Beispiel Eva Rauch. Damit sollen den Teilnehmern die Hemmungen genommen werden, auch was den Umgang zwischen den Geschlechtern angeht.

Zum fiktiven Namen denken sich die Schüler auch fiktive Familien aus, über die sie dann im Kurs reden können. Dies sei besonders hilfreich, wenn der eigenen Familie Schlimmes passiert sei, erklärt Walter Noser.

Lehrer, die lernen

Es lernen jedoch nicht nur die Migranten, sondern auch die künftigen Lehrer. In einem zweiwöchigen Kurs werden sie in die Methode eingeführt, indem sie am Unterricht teilnehmen. Bereits nach wenigen Tagen helfen sie in den Lektionen aus. In Gommiswald ist zu sehen, wie die neuen Lehrer in der zweiten Woche bereits fleissig mitmachen. Ab nächster Woche leiten sie den Unterricht dann alleine. Jeder und jede kann sich zum Kursleiter ausbilden lassen. «Es braucht keine Grundkenntnisse in Pädagogik», erklärt Noser.

Der Zeitaufwand für die Quartierschule ist nicht unerheblich: Wird der Kurs strikt durchgezogen, muss während vier Wochen drei Stunden pro Tag unterrichtet werden. Die Verantwortlichen betonen jedoch, dass man die Kursleitung aufteilen und den Unterricht auf drei oder vier Tage pro Woche reduzieren könne.

Die Kursleiter erhalten eine kleine finanzielle Anerkennung, aber von einem Lohn möchte Roger Hochreutener von der Vereinigung der St. Galler Gemeindepräsidenten (VSGP) nicht sprechen. Pro Kurs gibt es für die Gemeinden 5000 Franken von der VSGP.

Die Teams der Quartierschulen dürfen entscheiden, was sie mit dem Geld machen – ob die Kursleiterin alleine eine Entschädigung erhält oder ob das Geld in die Teamkasse kommt und auch andere Helfer profitieren können. Denn neben den Lehrern braucht es auch noch Freiwillige, welche die Organisation übernehmen oder zum Znüni einen Kuchen vorbeibringen.

Das bereitstehende Wasser wird von den Kursteilnehmern auf jeden Fall geschätzt. Gesessen wird nämlich viel weniger als in einer herkömmlichen Schule. Stattdessen stehen die Schüler im Kreis. Dann sagt jemand: «Ich gehe ein Schritt nach links», und der ganze Kreis bewegt sich nach links. Wenn jemand in die falsche Richtung läuft, wird er vonden restlichen Kursteilnehmern unter Gelächter in die richtige Richtung geschoben.

Kein Wunder, sagt Ausbildnerin Manuela Gabathuler, die bereits vier Kurse geleitet hat: «Nach drei Stunden ist man dann müde.» Davon lassen sich aber die potenziellen Lehrer nicht abschrecken.