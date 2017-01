Auch Recherchieren kostet

Die St. Galler Kulturförderung hat eine neue Kategorie für Werkbeiträge geschaffen: «Geschichte und Gedächtnis». Vor einigen Wochen wurde sie erstmals ausgeschrieben. Esther Hungerbühler, die beim Amt für Kultur für die Werkbeiträge verantwortlich ist, sagt: «Es gab eine Lücke. Viele interessante Vorhaben fielen zwischen Stuhl und Bank, weil sie nicht eindeutig einem bisher ausgeschriebenen Bereich zugeordnet werden konnten.»

Für historische oder zeitgenössische Reportagen und Forschungen oder dokumentarische Projekte habe es kein passendes Gefäss bei den Werkbeiträgen gegeben. Die Sparte Literatur umfasst nur Romane und Lyrik.

Im Kanton leben oder starken Bezug zum Kanton haben

Durch den Lotteriefonds wurden in jüngerer Zeit ausgewählte Buchprojekte über eine eigentliche Druckkostenbeteiligung hinaus unterstützt. Sie denke da beispielsweise an die Marbacher Autorin Jolanda Spirig, die mehrere historische Reportagen geschrieben hat, zuletzt «Sticken und Beten» über die Textildynastie Jacob Rohner.

Das Staatsarchiv gibt zusammen mit dem Zürcher Chronos-Verlag seit 45 Jahren die Reihe «St. Galler Kultur und Geschichte» heraus. Der Lotteriefonds übernimmt dafür die Hälfte der Druckkosten. Der Fokus dieser Reihe liegt aber klar auf Beiträgen mit St. Galler Bezug. Bei den neu ausgeschriebenen Werkbeiträgen ist das anders: Sie sind personenbezogen. «Es können sich nur Autorinnen und Autoren bewerben, die im Kanton leben, arbeiten oder zumindest einen sehr starken Bezug dazu haben», sagt Esther Hungerbühler. Dafür müsse das Thema nicht an die Ostschweiz gebunden sein.

Die kantonalen Werkbeiträge sind für Projekte gedacht, die noch ganz am Anfang stehen. Beispielsweise, um Vorrecherchen zu finanzieren oder Archiv- und Feldforschungen zu ermöglichen. Um herauszufinden, ob das vorhandene und zugängliche Material für die Realisierung eines Projektes überhaupt geeignet ist. «Es geht bei den Werkbeiträgen generell darum, Zeit zur Verfügung zu stellen und einen Freiraum zu ermöglichen», sagt Hungerbühler.

Die Kulturschaffenden sind dadurch auch nicht gezwungen, nach einer bestimmten Zeit ein fertiges Produkt zu präsentieren. Manchmal bleibt ein Vorhaben stecken. Laut Hungerbühler ist es aber noch nie vorgekommen, dass ein Projekt komplett abgebrochen wurde. Sackgassen und Umwege eröffneten auch neue Möglichkeiten.

Themen, die kaum erforscht würden

Der St. Galler Journalist Ralph Hug hat drei Bücher geschrieben, die in die neue Kategorie fallen. Bei «St. Gallen – Moskau – Aragón», dem Porträt des Spanienkämpfers Walter Wagner, hat die St. Galler Kulturförderung dem Verlag einen Druckkostenbeitrag gewährt. Die Schreib- und Recherchearbeit hingegen musste Hug komplett selber finanzieren, weil in den Förderrichtlinien die entsprechende Kategorie fehlte. Für ihn ist der neue Beitrag deshalb wichtig, weil er Autoren erlaube, Themen aufzunehmen, die zwar für die Schweizer Geschichte relevant seien, im akademischen Kontext aber kaum erforscht würden.

Die Schweizer Freiwilligen im spanischen Bürgerkrieg seien ein solches Beispiel: «Sie wurden von der wissenschaftlichen Forschung lange ignoriert. Eine universitäre Karriere macht man mit diesem kritischen Thema kaum.» Es seien heute zunehmend Medienschaffende, die dafür sorgten, dass gewisse historische Themen überhaupt aufgearbeitet würden.

Autoren bisher auf Sponsoren angewiesen

Das sagt auch die Rheintaler Journalistin Jolanda Spirig, die bereits sechs historische Werke publiziert hat und trotzdem sagt: «Der Aufwand, den ich betreiben muss, um Sponsoring- und Stiftungsgelder für eine Buchidee aufzutreiben, hält mich manchmal fast davon ab, eines zu schreiben.» Auch sie wurde zum Teil vom Lotteriefonds unterstützt, wofür sie sehr dankbar ist. «Doch die Koppelung der Lotteriefondsbeiträge an ein privates Sponsoring ist für solche Projekte schwierig.» Kantonale Projektbeiträge können nämlich nur gewährt werden, wenn Autorinnen und Autoren Drittmittel in derselben Höhe auftreiben. «Bei kritischen Themen ist das oft unmöglich», sagt Spirig. Die meisten Privatunternehmen wollten nicht mit so heiklen Themen wie Zwangssterilisation in Beziehung stehen, wovon ihr Buch «Widerspenstig» handelt. «Auch für Frauenthemen fliessen solche Sponsoringgelder eher nicht», sagt sie. Dabei sei es sicher nicht sinnvoll, wenn nur Mainstreamthemen gefördert werden.

Gesamtsumme auf 260 000 Franken erhöht

Bei der Ausschreibung der Werkbeiträge ist jeweils noch unklar, in welchen Sparten wie viel Geld gesprochen wird. Fachjurys entscheiden über die Qualität der eingereichten Gesuche. Beiträge gibt es in der Höhe von 10 000, 20 000 oder 30 000 Franken, je nach – begründetem – Aufwand. Die Höhe muss von den Kulturschaffenden selber verbindlich festgelegt werden. Für die neue Sparte ist die Gesamtsumme der Gelder um 60 000 Franken auf 260 000 Franken erhöht worden. Die Ausschreibung läuft noch bis 20. Februar.

Gesuche einreichen können übrigens nicht nur Schreibende. Auch dokumentarische Fotografien, Fotoreportagen oder Recherchen zu einem Ausstellungsprojekt werden berücksichtigt. (Zürichsee-Zeitung)