Astra plant Massnahmen gegen Rückstau auf Autobahn A3

Wie die Gemeinde Lachen am Dienstag mitteilte, soll in einem ersten Schritt voraussichtlich ab Ende Februar der Stauraum bei der Autobahn-Ausfahrt vergrössert werden. Geplant ist eine neu zweispurige Fahrbahn von der Ausfahrt bis zum Kreisverkehr an der Oberdorfstrasse.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) habe diesbezüglich reagiert und mehrere Massnahmen evaluiert, heisst es im Schreiben der Gemeinde. Detailliertere Informationen sollen in Kürze bekannt gegeben werden. (mst/sda)