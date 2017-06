7-jähriger steckt Auto und Schopf in Brand

Ein siebenjähriger Knabe hat am Dienstagmittag in Uznach eine kleine Scheune in Brand gesteckt, weil er mit Feuer gespielt hatte. Verletzt wurde niemand. Ein im Schopf untergestelltes Auto brannte komplett aus.

Die Polizei erhielt die Brandmeldung kurz nach 12.30 Uhr, wie es im Polizeicommuniqué heisst. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken. Ermittlungen ergaben, dass ein siebenjähriger Knabe mit Feuer gespielt hatte, wodurch die Scheune in Brand geriet.

Die Kantonspolizei St. Gallen spricht von Brandstiftung. Der Siebenjährige habe mit Feuer gespielt. Bild: Kapo SG. (past)