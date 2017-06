43 Ärzte gehen rechtlich gegen das Spital Linth vor

Was sich in den letzten Monaten angedeutet hat, ist nun Tatsache: Die von den Ärzten von Rapperswil-Jona scharf kritisierte Spital-Expansion wird ein Fall für die Richter. Wie die Ärzteschaft am Mittwochmorgen mitteilt, wolle man versuchen die spitalexterne Projekte des Spital auf dem Rechtsweg zu stoppen.

Am Ursprung des jüngsten Streites zwischen den beiden Parteien steht die Entscheidung des Uzner Spitals, ab dem 1. Juli eine «Physiodependence» in Jona anzubieten. Die Ärzteschaft wirft dem Spital Linth in diesem Zusammenhang vor, mit der geplanten Aussenstation in Jona eine schädliche Konkurrenz für die städtischen Ärzte aufzubauen. Eine Konkurrenzangebot, dass erst noch durch Steuerzahler finanziert werden müsse.

Es brodelt schon lange

Zwischen der Ärzteschaft von Rapperswil-Jona und dem Spital Linth brodelt es schon länger. Hintergrund ist die Notfallpraxis im Gebäude der neuen privat betriebenen Rosenklinik. Der Gründung vorausgegangen war im Herbst 2014 ein Streit mit dem Spital Linth, welches eigene Pläne für eine solche Permanente hatte. Stets betonte die Ärzteschaft, sie fühle sich vom Spital übergangen und unter Druck gesetzt.

Das Spital wiederum konterte, man plane keinen Alleingang, sondern wolle den hausärztlichen Notfalldienst in die Permanence integrieren und mit ­ den Ärzten zusammenarbeiten. Die Pläne scheiterten. Danach wurde der für Januar 2015 geplante Start um ein Jahr verschoben, weil die Kosten für eine provisorische Eröffnung in einem Joner Medizinzentrum zu hoch waren. Im April 2016 wurde die Permanance zusammen mit dem Spital Linth eröffnet.

Doch nur wenige Monate nach dem Start der Notfallpraxis kündigte das Spital Linth im Dezember den Vertrag mit der Ärzteschaft auf. Die Gründe blieben im Dunkeln. Spitaldirektor Urs Graf sagte damals: «Die finanzielle Belastung für das Spital wurde zu gross.»

(past/ep)