Zwei Räuberinnen überfallen in Stäfa einen Mann

Der Mann ging um etwa 12.30 Uhr auf der Plattenstrasse in Richtung Stäfa, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Zwei Frauen kamen auf ihn zu, hielten ihn plötzlich fest und entrissen ihm seine Armbanduhr im Wert von mehreren hundert Franken.

Danach flüchteten sie in Richtung Stäfa. Gemäss ersten Erkenntnissen stiegen sie anschliessend in ein dunkles Fahrzeug ein und setzten so ihre Flucht fort. Vor dem Überfall kam dem 66-Jährigen genau dieses Fahrzeug entgegen. Der Lenker fragte ihn in gebrochenem Deutsch nach dem Weg. Daraufhin wendete es und fuhr wieder in Richtung Stäfa weg.

