Zollikon darf sein ehemaliges Pflegeheim nicht verkaufen

Je nach Perspektive ist es ein verspätetes Weihnachtsgeschenk oder ein schlechter Auftakt des neuen Jahrs. Zwei Mitglieder der SP Zollikon, die in der Öffentlichkeit anonym bleiben wollen, haben im Streit mit dem Gemeinderat über die Zukunft des ehemaligen Pflegeheims am See einen Sieg errungen.Der von den Stimmberechtigten beschlossene Verkauf der Liegenschaft, die seit dem Neubau des neuen Wohn- und Pflegezentrums Blumenrain nicht mehr benötigt wird, ist seit einiger Zeit Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen. Das Verwaltungsgericht hat nun kurz vor Weihnachten ein Urteil dazu gefällt und dieses gestern publiziert. Die Streitparteien – der Gemeinderat auf der einen, die beiden SP-Mitglieder auf der anderen Seite – haben das Urteil somit über die Feiertage zugestellt bekommen.

Verhängnisvolles Testament

Die Meinungsverschiedenheit geht auf ein Testament aus dem Jahr 1920 zurück. Damals setzte der wohlhabende Zolliker Heinrich Ernst seine Wohngemeinde als Erbin ein, drei Jahre später verstarb er. Der Gemeinde vermachte er einen Teil seines Vermögens, darunter ein Grundstück an der Seestrasse 109. Mit einer Auflage: Zollikon sollte dieses für ein «Heim für alte Leute» verwenden. Die Gemeinde kam diesem Wunsch nach.

1969 beschloss die Gemeindeversammlung, auf dem Grundstück ein neues Heim zu bauen: das Pflegeheim am See, das mittlerweile durch das modernere Wohn- und Pflegezentrum Blumenrain abgelöst worden ist.

Kampf für den Letzten Willen

Der Gemeinderat wollte danach die nicht mehr benötigte Liegenschaft für mindestens 10 Millionen Franken verkaufen und den Erlös ins Finanzvermögen der Gemeinde übertragen. Dies führte schon an der Gemeindeversammlung, die das Geschäft mit nur einer Stimme Unterschied guthiess, zu heftigem Widerstand.

Den Kampf führten zwei SP-Mitglieder, beides bewanderte Juristen, auf gerichtlichem Weg fort. Es gehe nicht, lautet ihr Argument, dass der Letzte Wille des Stifters missachtet werde. Dieser habe der Gemeinde das Grundstück für Alte und Kranke vermacht. Die Liegenschaft sei also zweckgebunden und das Geld dürfe demnach nicht einfach in die allgemeine Kasse der Gemeinde fliessen.

Erlös für Heim verwenden?

Der Bezirksrat, der sich als erste Instanz mit dem Fall beschäftigte, sah das nicht so. Nun hebt aber die zweite Instanz, das kantonale Verwaltungsgericht, dessen Entscheid auf und gibt den Rekurrenten recht. Die Gemeinde, lautet sein Urteil, dürfe die nicht mehr benötigte Liegenschaft zwar verkaufen. Der Ertrag müsse aber weiterhin zweckgebunden eingesetzt werden. So könne dieser beispielsweise dafür verwendet werden, ein anderes Heim zu betreiben. Deshalb seien die Mittel in einem Sondervermögen, nicht aber wie vom Gemeinderat beabsichtigt im Finanzvermögen zu verwalten.

Der Zolliker Gemeinderat hatte erfolglos argumentiert, die Zweckbindung für die Liegenschaft gelte schon lange nicht mehr. Bereits 1969 habe nämlich die Gemeindeversammlung die Liegenschaft ins Verwaltungsvermögen übertragen und das Geld einem Fonds gutgeschrieben, der den Namen des Stifters Heinrich Ernst trug.

Das Verwaltungsgericht hingegen findet, damit sei die Zweckbindung nicht aufgehoben. Schliesslich habe die Gemeinde zeitgleich mit diesem Entscheid auf dem besagten Grundstück das Pflegeheim am See bauen lassen – ganz im Sinne des Stifters. «Die Zweckbindung der Liegenschaft bleibt damit ausdrücklich bestehen», heisst es im Entscheid des Gerichts. Überhaupt, halten die Richter fest, sei es kaum nachvollziehbar, wie die Gemeinde in den späten Sechzigerjahren das Geld für den Fonds umgebucht habe. Schon der Bezirksrat hatte in seinem Entscheid angedeutet, dass dabei wohl nicht alles ordnungsgemäss gelaufen war.

Das Verwaltungsgericht stösst mit seinem Entscheid jenen der Zolliker Gemeindeversammlung um. Die Gemeinde darf somit das ehemalige Heim, das zurzeit befristet als Asylunterkunft genutzt wird, nicht verkaufen. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Drei mögliche Wege

Die Gemeinde Zollikon hat nun mehrere Möglichkeiten. Sie kann das Urteil ans Bundesgericht weiterziehen und hoffen, dass erneut ein Gericht den Entscheid der Vorinstanz aufhebt. Der Gemeinderat könnte das Verdikt auch akzeptieren und die Liegenschaft behalten – was eher unwahrscheinlich ist. Denkbar ist auch eine dritte Variante: Der Zolliker Gemeinderat nimmt das Urteil hin, strebt aber gleichzeitig eine neue Abstimmung an. Auf diese Möglichkeit macht das Verwaltungsgericht die Zolliker Behörde explizit aufmerksam. Es sei dem Gemeinderat unbenommen, der Gemeindeversammlung einen geänderten Antrag zu unterbreiten: Zollikon könnte demnach das ehemalige Pflegeheim verkaufen, müsste den Erlös aber einem zweckgebundenen Sondervermögen statt dem Finanzvermögen gutschreiben.

Welche Variante die Zolliker Exekutive wählt, ist offen. Gemäss Gemeindeschreiberin Regula Bach hatte der Gemeinderat aufgrund der Feiertage noch keine Gelegenheit, das weitere Vorgehen zu diskutieren.

(Zürichsee-Zeitung)