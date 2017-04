Vandalen zeuseln in der Badi am Lützelsee

Isabella Odermatt, Badmeisterin der Badi Lützelsee, erlebte am letzten Samstag eine böse Überraschung: Nachtbuben hatten nicht nur zahlreiche Abfälle hinterlassen, sondern auch den Holzsteg in der Hombrechtiker Badi angesengt. Mehrere Bretter sind stark angekohlt und müssen ersetzt werden. «Das war mutwillig», sagt Odermatt. Schilfrohrmatten seien abgerissen und auf dem Steg verbrannt worden. Auch ein Rettungsring und eine WC-Halterung wurden angezündet. Odermatt geht von einem Schaden von gut 2000 Franken aus. Falls die Täter nicht gefunden werden, wird die Genossenschaft, welche die Badi betreibt, auf den Kosten sitzen bleiben. «Nur was im Kiosk drin ist, ist versichert», erklärt Odermatt. Das Geld werde dann aber andernorts bei der Instandhaltung der Badi fehlen.

«Es wäre schade, wenn alle unter einem Bubenstreich leiden müssten.»Isabella Odermatt, Badmeisterin Badi Lützelsee

«Es ist ärgerlich und verursacht einen grossen Aufwand», verurteilt sie die Tat. Nach dem Vandalenakt stehen nun Überlegungen im Raum, die Badi im Winter aus versicherungstechnischen Gründen abzuschliessen und somit nicht länger der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Entschieden ist aber noch nichts. Es wäre einfach schade, wenn alle unter einem Bubenstreich leiden müssten, sagt Odermatt dazu. Sie hofft, dass der Gang an die Öffentlichkeit neue Erkenntnisse zu den Tätern bringt. Bis jetzt ist nämlich noch völlig unklar, wer in der Badi gezeuselt hat. Deswegen haben die Hombrechtiker auch Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Die Gemeinde will ihre Anzeige zurückziehen, wenn die Jugendlichen den Schaden bezahlen und einen einwöchigen Sozialdienst leisten. Bild: zvg.

WC-Häuschenbrand geklärt

Bekannt sind hingegen die beiden jungen Männer, die im letzten Mai ein Toilettenhäuschen ganz in der Nähe der Badi, an der Feuerstelle Bochslen, angezündet haben. Es handelt sich um zwei Jugendliche, von denen einer aus Hombrechtikon stammt. Das Häuschen brannte damals ab, es entstand ein Schaden von 5000 Franken.

«Aus eigener Einsicht und auf leichten Druck der Gemeinde haben sie sich selber der Polizei gestellt», ist dem Gemeindemagazin Ährenpost zu entnehmen. «Wir wollen mit der Publikation zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit gross ist, solche Täter zu kriegen», sagt der Hombrechtiker Gemeindeschreiber Jürgen Sulger. Die mutmasslichen Täter mussten vor einigen Gemeinderäten Rede und Antwort stehen. Die Gemeinde will ihre Anzeige zurückziehen, wenn die Jugendlichen den Schaden bezahlen und einen einwöchigen Sozialdienst leisten.

Während an der Feuerstelle Bochslen inzwischen wieder ein neues WC-Häuschen steht, müssen die Bretter des Badistegs noch ersetzt werden. Die Eröffnung der Hombrechtiker Badisaison am 1. Mai wird dadurch aber nicht gefährdet. Im schlimmsten Fall ist der Steg noch gesperrt, bis die Reparaturarbeiten erledigt sind. (Zürichsee-Zeitung)